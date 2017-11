Converge – The Dusk in Us

Perfeksjonert metall med sjelden dybde.

Converge er et band som innenfor metall- og hardcore-sjangeren har lyktes med å skape et unikt lydbilde og en helt særegen stil. For hvert album disse gutta fra Boston har gitt ut har de tatt den eksisterende oppskriften fra tidligere arbeid og gjort den enda bedre, og dette niende albumet er intet unntak.

The Dusk in Us er et album akkurat like hardt og tungt som tidligere utgivelser. På låter som «Wildlife», eller den death metal-inspirerte «Cannibals» beveger de seg helt i grenseland for hva som er lyttbart. Til tross for den overveldende aggresjonen i musikken virker det likevel som om vokalist Jacob Bannon er lei av å bare være sint, og som en litt overraskende vri er det et gjennomgående pasifistisk tema på albumet. I løpet av tretten låter tar Bannon opp temaer som blant annet politibrutalitet og frykten for atomkrig. Dette er best illustrert med låta «Arkhipov Calm», hvor Converge hedrer den russiske marineoffiseren Vasili Arkhipov som under Cubakrisen nektet å fyre av atomraketter mot amerikanske styrker.

Lydbildet på dette albumet kan i starten virke som om et sammensurium av hvinende gitarer, febrilsk tromming, og Bannons hese skriking. Samtidig er det en overraskende variasjon i låt-materialet, når man gir albumet litt tid. Det monumentale tittelsporet som er plassert midt i albumet er et godt eksempel på dette, med sin episke oppbygning over syv og et halvt minutt.

Variasjonen i låtmaterialet sammen med den underliggende tematikken er med på å tilføre albumet en dybde man sjelden ser i denne type musikk. Converge har aldri prøvd å eksperimentere seg bort ifra den stilen som har gjort dem til et av sjangerens beste band – etter en 27 år lang karriere har de perfeksjonert den. Således er The Dusk in Us kronen på verket i en lang og episk karriere.