Electric Eye - From The Poisonous Tree

Monoton psykedelisk rock.

Electric Eye er et Bergensbasert psykedelisk rockeband, og deres tredje album From the Poisonous Tree bekrefter sjangeren deres. Selv om dette pleier å være en sjanger med mye spennende så er dette albumet litt for kjedelig.

Det første minuttet av plata er likevel veldig lovende. Starten er veldig kul, og forhåpningene til resten av første låt, «Sometimes You Got to Jump to Lift Your Feet», blir ganske høye. Men så f nnes det ikke mer som er særlig spennende. Generelt virker sangene monotone, hvilket sjelden er tilfelle i psykedelisk rock.

Spesielt tredje låt, «Rock på Norska», varer i sju og et halvt minutt og blir langtekkelig og lite spennende. Den er forøvrig helt uten vokal, og dette gjør det enda vanskeligere å engasjere seg i låta. Bandet når rett og slett ikke ut, og det føles som at du er på en fest hvor du ikke kjenner noen, mens alle andre på festen er gamle venner.

Det skal sies at det finnes gode øyeblikk også i dette albumet. «Turn Around, Face the Sun» var en gledelig opplevelse hvor det faktisk begynte å skje ting. Her klarer bandet å inkludere deg litt mer, og det er mer som skjer i bakgrunnen. Det er brukt fl ere instrumenter for å skape litt variasjon mellom partiene. Det skader heller ikke at låta har en fengende tekst.

Likevel er resten av albumet tungt å følge med på. Her er det ett høydepunkt blant åtte låter. Låtene virker lange og tunge, og ligner ofte litt for mye på hverandre. Hele albumet blir på den måten ganske monotont. Derfor passer det greit at det eneste interessante med albumet kommer i midten for å vekke deg litt, men det blir en skuffelse å oppdage at dette var unntaket, ikke den nye regelen. Electric Eye er inne på noe innenfor psykedelisk musikk, og jeg håper neste kommer til å være mer spennende.