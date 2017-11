Helt om dagen, drag queen om natta

Matthias Maik Herold stupte med hodet først ut i karrieren som drag queen Brittany Fierce. Siden har han ikke latt seg stoppe.

Typisk norsk Typisk norsk er en portrettserie i Under Dusken. Her møter du ulike mennesker som bryter med typiske, norske stereotypier.





Skrivebordet flyter over av sminkebørster, klær og øyenskygger i alle regnbuens farger. Matthias har stilt seg opp foran speilet i suiten på Clarion Hotel & Congress hvor han jobber som restaurantsjef. Med presise bevegelser legger han sminken som forvandler Matthias til Brittany.

Hoppet ut i det

Matthias er et spontant menneske. Han liker ikke å planlegge og må ta ting på sparket.

– Jeg sendte en mail til Trondheim Pride i 2013 og spurte om jeg kunne ha en opptreden under Pride, og det fikk jeg lov til. Først trodde jeg at jeg bare skulle ha en liten greie på kvelden før paraden, forteller Matthias og ler.

Slik ble det ikke.

– Min første opptreden ble etter Pride-paraden, klokka to på en lørdag, midt på Trondheim Torg. Jeg hoppa egentlig rett ut i det. Som liten var Matthias opptatt av sminke, klær og ikke minst drag. Han brukte mammas høye hæler og hadde masse Barbie-dukker. Da tv-serien RuPauls Drag Race kom på Netflix ble Matthias inspirert.

Foto: Haakon Korbi Kolstad "INKLUDERT: Nordmenn er åpne mennesker, mener Matthias. Han flyttet til Norge som 18-åring, og ble godt tatt imot."

– Jeg begynte å se på det, og tenkte at hvis de klarer det så klarer jeg det óg. Så begynte Matthias å prøve ut sminke, parykker og hæler. I starten så han helt grusom ut, påstår han, og viser oss et bilde. Fra mobilskjermen lyser en tungt sminket Matthias med mørk parykk og tynne øyenbryn.

– Det er jo fordelen med å være homofil da. Man har mange jentevenner som er villige til å lære bort, forklarer han.

Nå er usikkerheten borte. Sminkekosten føres med stødig hånd over ansiktet, og flere lag legges på. Brittany Fierce har alltid ligget i bakhodet på Matthias.

– Jeg har alltid syntes det har vært gøy å kle meg opp og underholde folk med det, men jeg turte aldri å gjøre det før, sier han.

Trygge rammer

Matthias vokste opp i Tyskland med foreldrene og søsteren. Det var de trygge rammene hjemmefra som fikk ham til å ta steget. Matthias forteller at han hadde en fin oppvekst. Foreldrene var alltid støttende til hva han og søsteren ville gjøre.

Foto: Haakon Korbi Kolstad "ROLLESKIFTE: For Matthias er det befriende å tre inn i rollen som Brittany. Brittany er et avbrekk fra en ellers kjedelig hverdag"

– Foreldrene mine er veldig støttende og har aldri hatt noen problemer med det jeg gjør. De sa alltid: «Bare gjør det da, så får du se hvordan det går». Det er nok kun det og mot som gjorde at jeg turte. Og så er det jo ikke noe farlig, sier han.

På 2000-tallet var økonomien i Tyskland dårlig. I 2007 flyttet familien til Åndalsnes i Møre og Romsdal. Foreldrene hans bor fortsatt der. Matthias snakker med dem hver dag, gjerne flere ganger.

– Mamma og pappa innså at vi ikke kom til å ha en trygg framtid i Tyskland med tanke på jobbmuligheter og sånt. Vi pakket sammen alt og flyttet til Norge, forteller han. Venner og klassekamerater tok ham godt imot, og hjalp ham når det trengtes. Matthias beskriver nordmenn som åpne, imøtekommende mennesker.

Mattias Maik Herold Født: 2. februar 1989.



Fra: Oppvokst i Tyskland, bor nå i Trondheim.



Jobb: Restaurantsjef på Astrum hos Clarion hotell og kongressenter.



Aktuell som: Drag queen Brittany Fierce.

– Nordmenn tar deg imot med åpne armer og hjelper deg med det du trenger hjelp til. På skolen hjalp klassekameratene mine meg å lære språket.

Matthias føler ikke at stereotypier påvirker ham på noe vis. Selv har han aldri fått dårlige tilbakemeldinger eller sleivspark. Han forteller at han bryr seg fint lite om hva andre folk synes.

– Jeg har kun fått positive tilbakemeldinger, men man hører jo selvfølgelig ting som andre har opplevd. Sånn sett er jeg nok heldig, forteller Matthias.

Ifølge Matthias handler det om hvordan du er som person. Det beste tipset er å gi blaffen i hva andre tenker og synes. Slikt må man nesten lære seg om man skal drive med drag.

– Jeg har aldri opplevd negative tilbakemeldinger eller blitt sett rart på. Jeg ble tatt imot med glede. Det er jo ikke så mange som driver med drag i Trondheim, forklarer han. Matthias kan tenke seg at mange driver med drag i det skjulte, men frykter å komme ut.

Redselen for hva andre folk kommer til å tenke, hvordan det påvirker arbeidssituasjon, og hvordan familien reagerer står sterkt hos mange.

– Hvis du selv blir glad av det du gjør spiller det ingen rolle hva alle andre tenker. Det beste tipset er å gi faen. Man kan ikke bry seg om alle andre, sier han og ler.

Trengs mer åpenhet

Matthias kjenner allikevel på noen stereotypier. Å være homofil og feminin er en av dem.

– Alle tror jo at homofile er så feminine og liker glitter og rosa og regnbuer. Alle blir satt i en og samme bås. Det er jo en hel haug med homofile som gjør helt andre ting enn akkurat det, forklarer han.

At alle drag queens er homofile er også en feilaktig stereotypi. Matthias forteller om Tysklands mest kjente draq queen, som har både kone og barn. Matthias mener at det hjelper med åpenhet, og at vi er på vei i riktig retning. At serier som «Jævla homo» og «RuPauls Drag Race» blir vist på tv er med å gjøre drag og ulike seksualiteter mer akseptert.

Foto: Haakon Korbi Kolstad "SELVSIKKER: I starten så Matthias grusom ut som Brittany, påstår han. Nå er usikkerheten borte."

– Man må bare stå i det og være selvsikker på hvordan man gjør ting. Man må bare vise at det ikke er noe farlig å være homofil eller drag queen.

Matthias har aldri brydd seg om hva andre folk mener om han. Også dét kommer fra familien.

– Det høres skikkelig kvalmt ut, men vi er veldig sikre på oss selv. Vi vet at om vi synes noe er bra, så er det bra nok. Da er det ikke så farlig hva alle andre tenker, sier han.

Avbrekk fra hverdagen

Mer sminke kommer på. På ett vis er det befriende for Matthias å ta fram Brittany Fierce. Brittany er et avbrekk fra hverdagen.

– De fleste av oss har en ganske kjedelig hverdag. Det går mye på rutine. Da er det veldig godt å ha noe som er det helt motsatte av det jeg egentlig driver med, forklarer han.

Fire kjappe Hva er ditt beste minne? Familiemiddagene hjemme hos mormor i Tyskland da jeg var mindre.



Hvor er du om ti år? Da ser jeg for meg at jeg har kjøpt enebolig på beste tomta på Ranheim med forloveden min. Jeg håper jeg fortsatt driver med drag og kan være et forbilde for andre.



Hvilken person, død eller levende, ville du spist middag med? Mormor. Hun døde i 2013, og jeg skulle gjerne fått en siste middag med henne.



Hva mener du er typisk norsk? Kjøttkaker i brun saus, poteter og erterstuing.

Det er forskjeller mellom Matthias og Brittany. Brittany tør mer og er mer selvsikker.

– Jeg ville aldri gått opp på en scene og danset som meg selv. Hun har litt mer baller enn meg, forteller han og smiler.

Brittany er en rolle Matthias tar på seg. Som drag er han seg selv, men samtidig ikke.

– Jeg er jo fortsatt Matthias, men jeg er i en rolle som jeg ikke er i til vanlig. Vi har likheter også. Vi er nok like sarkastiske begge to, forklarer han.

Alle har sine barndomsidoler. For Matthias var dette idolet Britney Spears. Matthias hentet mye inspirasjon fra Spears da han skulle lage Brittany Fierce.

– Jeg er ekstremt fan. Jeg har alle hennes plater og DVDer. Da jeg var yngre tapetserte jeg veggene mine med plakater av henne, forteller han og ler.

Det første steget i å finne fram til Brittany var å finne ut hva han ville gjøre. Matthias landet på dansing og miming til musikk.

– Så måtte jeg finne ut av utseendet. Jeg er jo sminket mye som Brittany, men man ser fortsatt at det er meg. Jeg vil fortsatt føle at det er litt Matthias der.

Ønsker å hjelpe

Nå får Matthias meldinger både på Instagram og Facebook fra ungdommer som sliter. Ett av målene med Brittany Fierce var å bli en person andre kunne snakke med og søke hjelp hos.

– Jeg har alltid ønsket at jeg skal være en person folk skal tørre å spørre om ting, forklarer Mathias.

Det kan være ungdommer som lurer på hvordan de skal komme ut til foreldrene sine, eller som har lyst til å drive med drag selv.

Foto: Haakon Korbi Kolstad FORVANDLING: Sminken er på, og Matthias går inn i rollen som Brittany Fierce.

– Jeg vil være en person som kan hjelpe. Forhåpentligvis tenker de at om jeg kan gjøre det så kan de også gjøre det, forteller Matthias.

Vanligvis råder han de som spør om å ta sjansen og hoppe i det.

– Hvis foreldrene dine ikke aksepterer det så har du alltids et annet miljø som fanger deg opp. Det homofile miljøet blir som en andre familie, forklarer han.

Selv kom Matthias ut som homofil til familien som 15-åring.

– Det var ikke noe stort sjokk for dem. De hadde forstått det tidlig, og det ble aldri noe styr, forteller han.

For tyske Matthias var Norge det lille landet han kun hadde hørt om. Åndalsnes var typisk norsk, med fjell og fjorder. Bygda på 2250 innbyggere ble etter hvert for liten for Matthias. Kjærligheten brakte han til Trondheim.

– Det høres skikkelig cheesy ut! Vi møttes på Gaysir, og han sendte en melding og skrev «Hei, du er kjekk». Det er jo sånt man ikke svarer på, forteller Matthias og ler.

Det gikk allikevel bra. Nå er Matthias og kjæresten forlovet. Bryllupet står i 2020.

Matthias kommer ut av badet iført glitterkjole og blond parykk. Så kommer kronen på verket. De leopardmønstrede høyhælene settes på føttene. Forvandlingen er komplett. Foran oss står Brittany Fierce.