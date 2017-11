Reisebrev fra kjøttmarkedet

Nordmenn tindrer som aldri før, men glemmer vi at det er ekte mennesker vi forholder oss til?

Fakta ♥ Tinder: Dating-app hvor profiler innenfor radiusen og aldersspennet man har valgt samles i en kortbunke. Er man interessert i personen på kortet, sveiper man til høyre, er man ikke, sveiper man til venstre. Med brukere i 196 land sveipes det 1,6 milliarder ganger om dagen.



♥ Happn: Date-app hvor profiler innenfor 250 meter kommer opp i en liste. Man kan bla gjennom profilene og like/ikke like.



♥ Ghosting: Fase noen ut ved å slutte å svare, og håpe at de tar hintet. Den som ghoster er pålogget og aktiv i sosiale medier, men svarer ikke deg.





«Den har jeg ikke fått før».

Jeg har akkurat startet en samtale med «Ola» (23) på Tinder. Han følger opp kort tid etter med to emojier som ler så mye at de griner. Åpningsreplikken «r u google? ure all ive been searching for» er foreløpig en suksess, men det blir med det.

«Emil» (27) skriver i sin bio at han er en følsom og flott fyr som arbeider med skrivende journalistikk. En felles interesse, tenker jeg, og sveiper til høyre. Vi matcher, og allerede før jeg får sendt en melding, gjør han det. Jeg kjenner skuffelsen når den tilsynelatende skriveføre fyren åpner med å sende en gif av en øgle som måper over teksten: «so wow».

«Hallllooooooooooooø», skriver «Stefan» (23).

«Halloooooooooøøø», skriver jeg tilbake.

«Wuuuææææooæææoæææ».

Hva svarer en på det? Skal en ta slike henvendelser seriøst? Jeg sender en like tåpelig gif tilbake til Emil(Joey fra serien Friends med hans signaturreplikk «how you doin’») og vurderer å fjerne matchen med Stefan.

Foto: Mari Haugan For mange er Tinder lite mer enn et tidsfordriv.

Skrev bok om app-datingen

Tinder har vært en del av norsk sjekkekultur i noen år. Slikt blir det litteratur av. I høst kom boka Snakkes til uka – feltnotater fra en digital datingverden.

— Jeg hadde blitt ghostet. Jeg leste Sissel Grans bok Det er slutt. Der skriver hun om tradisjonelle parforhold som tar slutt, men ikke om det vi på Tinder opplever, det å bli avvist igjen og igjen, forteller forfatter Ellen Sofe Lauritzen.

— Samtidig opplevde flere av vennene mine å bli avvist eller ghostet på dating-appene. Det er tydelig mange som er frustrert og har det kjipt på appene.

I boken deler hun både egne og andres historier og erfaringer, og samtaler med fagfolk, som psykolog Sissel Gran. Lauritzen er nå sammen med en mann hun møtte på fest hos venner. De hadde matchet på Happn tidligere, uten at noen hadde skrevet til den andre.

— Jeg trykket på hjertet, men var litt sånn «neh, det ene bildet var ikke helt topp».

Noen har det

Jeg laster ned Happn samme kveld som en kompis av meg er på Happn-date. Å velge bilder er ikke lett. Det finnes nemlig flere uoffsielle regler om hvilke bilder en man bør ha på profilen sin for at den skal være vellykket. Man skal ikke ha for mange selfies heller, ikke for mange bilder med solbriller på, da havner man fort i nei-bunken. Man bør ha minst ett bilde hvor man ser hele kroppen, helst mens man står på en fjelltopp med armene utstrakt eller gjør noe annet aktivt. Et bilde med venner er bra, da framstår du som sosialt oppegående og en godt likt person. Festbilder er ok, men man må passe på å ikke framstå som et fyllesvin heller.

Jeg laster opp noen bilder, blar gjennom naboer, UKEfunker, ymse folk med jobb i helsesektoren, han ene som jobber på Prix-en og guttevorset på andre siden av bakgården. Kompisen min dukker opp blant proflene. Jeg håper daten går bra, blar videre på jakt etter noen jeg ikke kommer til å treffe i nabolaget, innser at det neppe er noen vits før jeg har beveget meg litt rundt i byen. En snap av en smilende kompis tikker inn. «Happn-daten gikk bra!».

— Vet ikke hvem man forholder seg til

Foto: Mari Haugan En biotekst hjelper ikke bare på inntrykket man gir, men kan også være en samtalestarter

Det er søndag, jeg befnner meg på Samfundet med en kompis og en venn av ham. Jeg forteller om denne øgle-gifen fra Emil og spør om råd. Kompisen tar fram telefonen for å vise meg en enda drøyere gif – ved å sende den til en av matchene sine. Gifen viser et rosa tog som kjører mot en altfor trang tunnel og nærmest borer seg inn i den mens fjellveggen sprekker og noe som ligner blod pipler ut. Jeg grøsser, tenker på jenta som får den gifen som samtaleåpner med en match en søndag kveld.

Hvordan glemmer vi så lett at det er ekte mennesker med ekte følelser bak disse proflene?

— Jeg tror nok det er en blanding av at man ikke alltid vet hvem eller hva man forholder seg til, om de er seriøse eller ei, sier Lauritzen.

Jeg kjenner meg igjen, og tenker på de tre Tinderbud hun lister opp i boka si, som rett og slett handler om å behandle folkene man matcher med som – nettopp – folk. Er det så vanskelig?

— Vi måler folk på et tynt grunnlag

En melding tikker inn mens jeg spiser lunsj med ei venninne. «Hei!» Jeg trykker inn på proflen hans, og oppdager at det må være en jeg har sveipet til høyre ved en feiltakelse. Jeg sletter matchen sporenstreks, uten å tenke meg om. Hva skulle jeg ellers gjøre? Si til fyren at jeg hadde likt ved et uhell? La være å svare? Tøyse det vekk, sende en upassende gif? Jeg fkk dårlig samvittighet, men trøstet meg med at han nok kom over det ganske raskt. Er det noe vi moderne (app)datere har lært oss, så er det å riste av seg skuffelsen. Ikke gruble, bare sveipe. Bite tennene sammen, bli hardføre: ‘Han ghoster bare’. Det fnnes jo så mange andre i bunken», skrev Lauritzen i Morgenbladet 11. august.

Foto: Mari Haugan

— Jeg tror det kan gjøre oss mer rastløse og kravstore, at vi vet at det potensielt er noe bedre bak neste kort. I verste fall fører det til at vi får et bruk-og-kastforhold til andre mennesker, og at vi ikke gidder eller tør å satse på det man har, sier hun.

Hun forteller om en av de hun snakket med til boken sin. Han hadde blitt avhengig av Tinder, og kom seg ikke over småforelskafølelsen. Da det begynte å bli alvor med ei jente, orket han ikke forholde seg til det, feiget ut og sveipet videre etter nok en match å bli nyforelska i.

— Appene gjør at vi måler og vurderer folk på ganske tynt grunnlag. Det tar tid å bli kjent med et annet menneske. Vi må tåle å være i en relasjon også etter forelskelsen avtar, ikke bare jage videre.

ELLEN SOFIE LAURITZENS TINDER-BUD ♥ Svar til andre slik du vil at andre skal svare deg. Husk at du har å gjøre med faktiske personer.



♥ Vær ærlig om dine intensjoner. Ta pauser fra sveipingen. Ikke ha første date hjemme alene.



♥ Pass på deg selv.





Kan vi alltid få bedre?

Hun mener vi skaper oss noen falske kriterier når vi sitter og sveiper sånn. Kriterier man egentlig ikke trenger når man skal fnne noen man potensieltpasser sammen med.

— Kriteriene blir «han brukte det flteret, så teit», «småkleint bilde», og så videre, og man sveiper til venstre. Det kan jo vise seg at den man sveipet vekk faktisk er en fin person. Det er lett å dømme folk, og vanskelig å ikke gjøre det, fordi det er så utrolig mange å velge mellom.

Jeg vil ikke bli dømt på samme måte selv, men likevel sitter jeg her og dømmer folk etter bare noen sekunder på proflen deres kun basert på hvor gode de er i grammatikk eller hvilke emojier de bruker. Forskning har vist at dersom vi tror det fnnes noen bedre der ute, gir vi heller ikke noen en skikkelig sjanse. Vi tror at de andre i bunken på Tinder er folk vi kunne ha fått i stedet, selv om det ikke er tilfellet.

«Ha’kke jeg sett deg før?»

Jeg matcher med «Snorre» (24). Jeg tror jeg har sett ham før, nøler litt før jeg skriver til ham. Det blir ikke noe mer originalt enn et «hei».

Forrige gang jeg skrev til en fyr jeg hadde sett før, var det en jeg ofte hadde gått forbi på Dragvoll. Jeg gikk for en åpning a la «ha’kke jeg sett deg før?». Tiden gikk, uten respons.

Jeg beveget meg rundt på Dragvoll som en ninja. Befant jeg meg et sted jeg pleide møte ham, rundet jeg aldri et hjørne uten å kikke diskré rundt det først. Etter noen uker gikk jeg over til å late som ingenting om jeg så ham – fortsatt uviss om fyren i det hele tatt hadde kjent meg igjen, eller om jeg bare ble ghostet.

Snorre svarer etter noen dager. Vi fører en høflig samtale om bøker, men det blir lengre mellom svarene og det dabber av.

Tinder gir et sikkerhetsnett

Foto: Mari Haugan "Det er lett å pynte på sannheten når man chatter med en match. Ingen vet om du faktsk er på vei fra en dobbel treningsøkt eller om du egentlig ligger hjemme på senga og spiser ostepop."

Én har et bilde av noen jeg kjenner fra Under Dusken. «Nora jo!» skriver jeg. Han spør hvordan vi kjenner hverandre, og jeg svarer. «Får se etter navnet ditt i neste Under Dusken, da». «Hehe, ja, du får gjøre det» svarer jeg, håper egentlig at han ikke gjør det. Jeg føler meg matt av hele greia.

— Man har et sikkerhetsnett med Tinder. Hvis du ikke får hjerte tilbake får den andre aldri vite det. Det tar kanskje vekk litt av spenningen, sier Lauritzen.

Jeg forteller henne om da jeg var modig og skrev nummeret mitt på en serviett til en som jobbet på en kafé jeg var på for en stund siden.

— Det er det som er gøy! Jeg gjorde det i New York med en servitør. Det ble aldri noe der, men det rushet, at man risikerer noe, ikke bare gjemmer seg bak en skjerm, det tror jeg vi trenger.

Jeg sletter både Tinder og Happn. Kanskje er det på tide å bli tøffere, slutte å gjemme oss bak smarttelefonene våre og ghoste hverandre når det blir vanskelig?

Merknad: Tinder-matchene er anonymisert