Jeg stappet min egen kuk opp i rumpa

Dette må være det nærmeste noen mann har kommet det å ha sex med seg selv.

«Hvordan kan en gutt ha sex med seg selv», spør jente, 14 år på Ung.no. «En gutt kan onanere for å ha sex med seg selv. Når gutten onanerer holder han rundt sin penis og beveger hånden. Noen liker også å kjæle med testiklene samtidig som de onanerer… Lykke til!», svarer Ung.nos helsesøster og sexologiske rådgiver.

Dette er den gjengse oppfatning av hvordan menn kan ha sex med seg selv. Likevel tror journalisten at det må fnnes andre metoder. Gjennom iherdig tankevirksomhet kommer han opp med en ide: Hva med å klone sin egen penis, for så å stikke den opp i sin egen anus? Det må jo være toppen av narsissisme.

Støp din egen penis

Hvordan går man fram for å klone sin egen penis? Ganske enkelt. En lørdag før halloween i en forretning på en av byens travleste kjøpesentre. En journalist kjemper seg fram til kassen gjennom mengden av halloweenkledde barn. Han smiler skjevt til den unge ekspeditrisen bak disken, mens han med et lett og ledig tonefall sier:

– Et penisavstøpningssett, takk.

Piken ser litt forvirret ut, men heldigvis iler den kostymekledde butikksjefen til.

– Skal du ha den røde eller grønne modellen? Vi har også en i sjokolade.

– Den vanlige.

– Originalen ja, sier butikksjefen med en nærmest anerkjennende mine, som om han har innsett at han her har med en ekte ekspert å gjøre.

Den kvinnelige ekspeditrisen iler inn på bakrommet. Etter litt leting blant fjernstyrte helikoptre og ukuleler i fjollete farger kommer hun fram med et tretti centimeter langt rør. Journalisten, som etter sin passiar med butikksjefen, har fått vann på mølla, spør om det ikke er slik at settet leveres med vibrator. Piken sier at hun ikke vet, men en annen ansatt kommer fram. Med kjennermine forklarer han at det nok ikke er vibrator i pakken, men at den følger med et annet sett.

– Med denne utgaven kan man også klone testiklene sine, forklarer ekspeditøren mens han slenger en mellomstor pappkartong opp på disken.

Etter en kjapp vurdering av studentavisas økonomi kommer reporteren fram til at han ikke trenger å klone ballene sine denne gangen. Kanskje en annen gang, sier han, og forlater butikken.

14 dagers angrerett

Foto: Hans Fredrik Sunde

Etter nok en runde med bolle, røring og sexy hjelper blir resultatet det samme. Massen stivner alt for fort. Tilbake i butikken forklarer journalisten problemet til butikksjefen. Han tilbyr seg å vise fram røret junior egentlig skulle ha frekventert, men butikksjefen sier at det selvfølgelig ikke er nødvendig. Han godkjenner reklamasjonen, og journalisten går hjem med nytt klonesett.

Griserosa med vibrator

Nå ligger den der. Resultatet ligner mest av alt en griserosa kjærlighet på pinne, der den sklir ut fra den gråfargede massen. Etter at formen til slutt ble ferdig, var det bare å fylle det avlange røret opp med silikon. I bruksanvisningen sto det at de med lem lengre enn 22 centimeter måtte ty til mer silikon enn det som fulgte med settet. Derimot hadde gjengen på avstøpningsfabrikken ikke nevnt noe om tykkelsen.

Så der sitter journalisten med en klonet to tredjedels kuk. Likevel er han optimistisk. Å skulle plante hele jokkapalmen i blomsterbedet hadde tross alt blitt vanskelig. Og ekspeditøren i butikken tok feil, det var en vibrator i pakken. Han setter seg på kne på det glatte laminatgulvet. Bevæpnet med helsedirektoratets glidemiddel og en brutal klonet kuk er han klar. Journalisten sprer beina mens han forgjeves prøver å skyve kjempegrillen inn i det franske pølsebrødet.

I et lyst øyeblikk bestemmer han seg for at han må legge seg i senga. Forsiktig presser han det avstøpte kjønnsorganet mot porten til anus. Porten glir ikke opp. Han presser hardere, og hardere. Hendene hans blir fuktige av alt glidemiddelet. Journalisten innser at han faktisk har sex med seg selv.

Sesam sesam

Plopp! Den svake, men etterlengtede lyden av stridsvognen som endelig har greid å komme seg gjennom alle barrikadene. Han er inne, og det føles som om en gigantisk dritt presser seg inn i rumpa. Deilig og ubehagelig på samme tid. Men han kommer ikke lenger inn. Til tross for gjentatte framstøt, blir panservognen nødt til å gjøre retrett.

Han prøver igjen. Med en hjelpende hånd fra journalistens sexy hjelper marsjerer Ali Baba inn igjen, men denne gangen kommer han langt inn i det dypeste av tarmen. Det føles som om hele rumpa skal revne. «Au», brøler journalisten. Etter det strabasiøse eksperimentet har han kommet fram til følgende konklusjon: Aldri mer penis i rumpehullet.