Skjerp deg, Tesla-faen

Debatt



De siste årene har antall batteripakker med fire hjul økt kraftig, og det har blitt attraktivt å eie en elbil, særlig den høyteknologiske Teslaen. Dette fører meg seg fordeler for de «miljøvennlige» bilistene, men det betyr ikke at du med Teslaen din skal tro at du er Petter Solberg, og kjøre slalåm mellom kollektivfelt og feltet for de med vanlig oppførsel, samtidig som du gjemmer deg bak miljøbeviset du tror du har.

Lenge har Audi-sjåfører blitt sett på som råtassene og lovbryterne i trafikken, men har dette endret seg etter at Tesla kom på markedet? Det er ikke sjelden jeg har en Tesla trykt lagt oppi rumpa på bilen, som ligger og presser helt til veien splittes med et kollektivfelt, og hva gjør elbilsjåføren da? Legger seg ut, kjører forbi, og legger seg inn foran igjen, selvfølgelig. Gratulerer, du kommer sånn cirka tre sekunder raskere hjem. Kollektivfeltet bør ikke fungere som et forbikjøringsfelt for elbiler. Hvis dere med elbil hadde hold dere i kollektivfeltet hele tiden, uten å skape farlige og irriterende situasjoner, så hadde jeg ikke brydd meg om dere.

Og hvis folk tror at de med elbil har lov til å kjøre slik fordi de er miljøvennlige, så stiller jeg spørsmålstegn med hvor mye Tesla-eierne faktisk bryr seg om miljøet. Det er vanskelig å se for seg at de som kjører elbil sjekker hvordan strømmen de bruker til ladingen sin faktisk blir produsert, da de har nok med å passe på at de ikke sneier en støtfanger på vei inn og ut av kollektivfeltet. Det skal sies at noen av Tesla-bilene er utstyrt med en autopilot-funksjon, men det er vel ikke bilene selv som sørger for denne krasse kjøringen?

Selv om Tesla-eierne i Norge kjører på strøm fra vannkraftverk, må dette settes i sammenheng med distribusjon av strøm. Hvis alle følger etter kollektivsnikene, vil det bety at mengden strøm produsert i et vannkraftverk i Norge som selges til EU, blir mindre, og de andre landene må produsere mer strøm på skitnere vis. I tillegg er det verd å nevne at mange Tesla-fans er ute etter den nyeste og raskeste modellen, slik at de kan tjene inn enda et par sekunder på vei hjem fra jobb, men hvordan hjelper det miljøet, hvis de kjøper seg en ny bil før de har rukket å kjøre inn det ekstra utslippet som kommer fra produksjonen av elbilen?

Nå skal det sies at det i hovedstaden ble innført et reglement som sier at elbiler med kun én passasjer skal holde seg unna kollektivfeltet i morgenrushet, men hva gjorde elbilfolket da?

I mai fikk hele Norge se et godt eksempel på en løsning påfunnet av en Tesla-sjåfør. En dukke i passasjersete var løsningen. Nok et eksempel på flott oppførsel i trafikken av elbilistene. Trondheim er også på vei etter, og det snakkes om å fjerne elbiler og syklister fra kollektivfeltet.

Når det er sagt, er det er skremmende å se hvor langt de er villige til å gå for å få fortsette å kjøre slik de gjør, og det tar vel ikke så lang tid før vi ser en Tesla-sjåfør på vei til jobb med et fuskemenneske i framsetet her i byen, mens han suser mellom busser, taxier og vanlige bilister. Skjerp deg, Tesla-faen.