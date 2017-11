Det arrogante bygdetrollet må ut i sola

Hele Norge slår løs mot Oslo. Det er på tide at Oslo får slå tilbake.

Kommentar



Da faren min i sin tid flyttet opp til Tromsø for å studere opplevde han noen av fordommene mot Oslofolk. Han følte flere ganger at han måtte stå til ansvar for hvordan generasjonene før hadde behandlet Nord-Norge. Personlig har jeg ikke måttet stå til ansvar for noe sånt, men opplever stadig vekk nedverdigende blikk når jeg ikke vet hvor den lille bygda på Møre er. Om jeg da klarer det kunststykket å blande det med et sted i Romsdalen er ikke veien lang før du hører «Ååja, du er fra Oslo du ja».

Jeg kommer ikke selv fra Oslo kommune. Jeg er oppvokst i byen Ski, som ligger 20-30 minutt sør for Oslo. De siste årene, før jeg flyttet hit, bodde jeg i Oslo på selveste Grünerløkka og opplevde da hvor flott og fantastisk Oslo kan være.

Om jeg forteller noen fra, si Sortland, at jeg er fra Ski kommer ofte oppfølgingsspørsmålet: «Åja, Skien da eller?». Nei, Skien ligger over to og en halv time unna Ski. Ski har forresten også, med sine 20 000 innbyggere, en god del flere innbyggere enn Sortland.

Hvis vedkommende fra Sortland også blir irritert over at man ikke vet hvor hjemstedet deres ligger, så kan man be vedkommende eksempelvis om å plassere bydelen Nordstrand på kartet, og så se nordlendingen pisse på seg selv i frykt. Det bor nesten hundre ganger flere på Nordstrand enn Sortland.

Nylig kåret reisebyrået Lonely Planet Oslo til et av stedene man bør besøke i 2018. Det er stor prestisje for byen. Det er også noe vi som land burde vært stolt av. Det er tross alt hovedstaden i det langstrakte og vakre landet vårt. En utmerkelse som forhåpentligvis vil smitte over på reiselivet til andre byer og deler av Norge. Adresseavisen skrev om utmerkelsen. Forursigbart nok slengte resten av landet dritt i kommentarfeltet: «Hver gang jeg er i Oslo er jeg mest begeistra for at jeg slipper å bo der…..»

Denne kommentaren har i skrivende stund 64 likes og den var slettes ikke den eneste. For meg virker det som at vedkommende ikke er disponert med riktig virkelighetsbilde. Oslo har sine mangler, men byen har fortsatt mange fantastiske sider.

Jeg flyttet opp hit nå i høst for å fortsette studiene. Umiddelbart fikk jeg bekreftet det jeg allerede har hørt fra andre studenter i byen: Trondheim er den beste byen for studenter. På dette området har Oslo mye å gå på. Ulempen med at det skjer mye i Oslo er at det skjer mye i Oslo. For å sette det på spissen så opplever en Oslo-borger nesten like mye en vanlig helg som en student i Trondheim gjør under UKA. Studentersamfundet er uendelig mye bedre enn Chateu Neuf i Oslo, og gir trondheimsstudentene et naturlig tilholdssted med en felles tilhørighet. I Oslo er studentmiljøet helt spredt, og det er nesten ikke mulig å snakke om et studentmiljø.

Som Delillos synger om er lille Oslo som en egen planet. Som en som er fra stor-Oslo, bør jeg unngå å gå i arrogansefella selv. Men om jeg skal vise litt selvinnsikt, så må jeg nok innrømme at jeg nok har gått i den et par ganger her oppe. Selv om vi ikke alltid vil innrømme det så trenger Oslo distriktet, og distriktet trenger Oslo.