Når voksne blir skilsmissebarn

Hva skjer når to nypensjonerte 70-åringer ønsker noe mer ut av tilværelsen enn å være besteforeldre?

«Vokst fra hverandre? Fremtid? Ærlig talt, dere er sytti år!». Familien er samlet i et feriehus i Italia for å feire Sverres 70-årsdag i det han og Torill annonserer at de skal skilles etter 40 års ekteskap. De tre voksne barna deres reagerer på ulikt vis, og vi får historien fortalt fra deres perspektiver. Alle prøver å forstå foreldrenes valg, og som en konsekvens påvirkes deres egne liv mer enn noen av dem skulle trodd. Hva mer kan vel et 70 år gammelt ektepar ønske enn å se tilbake på et godt liv og være sammen med familien?

Forfatter Helga Flatland har blitt hyllet for sine gode karakterskildringer og samtidsbilder. En moderne familie er intet unntak. Romanen tematiserer et møte mellom samtidens individfokus, lykkejag og idealer om selvrealisering, og menneskers behov for trygghet og stabilitet. Dette kommer til uttrykk gjennom de tre fortellerne.

Samtidig som Liv, Ellen, og Håkon ønsker å realisere seg selv gjennom egne prosjekter, tar de for gitt at foreldrene skal være et stabilt ankerpunkt. Livs bekymring illustreres godt når Hedda, hennes yngste barn, har laget et julekort i barnehagen til «mormor og morfar». Har hun glemt at de bor hver for seg, eller er hun bare for liten til å forstå? Vil besteforeldrene representere noe trygt og stabilt for barna, slik hennes besteforeldre gjorde for henne, selv om de ikke er sammen?

Ellen vil etablere seg, men innser at det kanskje er for sent når hun sliter med å bli gravid. For henne blir foreldrenes skilsmisse et hån mot det hun selv kanskje aldri kan få. Håkon mister også fotfeste når hans mistro til tradisjonelle forhold blir for ekte gjennom foreldrenes skilsmisse, og når en forelskelse gjør at han vil ha det seriøst med en han i utgangspunktet har avtalt å «holde det useriøst» med.

Å innse at ens egne foreldre er selvstendige individer med et eget liv utover det å være foreldre eller besteforeldre, hører med det å bli voksen. Dagens pensjonister er friskere og lever lenger, og utfordrer det tradisjonelle bildet man har av eldre. Dette iscenesettes godt i romanen, for eksempel gjennom faren som jogger hver dag til tross for at barna mener han bør la være for helsas skyld. En godt skildret historie om hvordan møtet mellom moderne idealer og tradisjonelle verdier kan utarte seg, om å miste fotfeste, og konsekvensene foreldres handlinger kan ha, selv for barn i voksen alder.

Romanen er nominert til Bokhandlerprisen 2017.