Trondheim Calling: En unik konsert

Bestillingsverket åpner ytterligere for unge, lokale artister.

Mye tyder på at Trondheim Calling 2018 satser på å bli større og bedre enn noensinne. Festivalen har utmerket seg som en engasjert og raus arena for unge, ambisiøse artister. I år satses det på enda større bredde av artister fra hele landet, og de omfavner blant annet Studentersamfundet som konsertarena. I tillegg annonser nå festivalen at det vil bli holdt en helt spesiell konsert i selveste storsalen, med urfremføring 2. februar.

Komponist og musikerveteran Per Borten har nemlig sagt seg villig til å komponere et helt spesielt verk, bestående av ti unike låter. Borten har lang fartstid Trondhiem, og er blant annet kjent som låtskriver i bandet Spidergawd. Han har håndplukket ti unge vokalister fra det lokale musikkmiljøet. De får en skreddersydd låt hver, som skal fremheve solistens unike uttrykk, og samtidig peke tilbake på Trondheims mangfoldige musikkliv fra år 2000 til nå. På lista står blant annet Amanda Tenfjord, som har hatt god nytte av Trondheim Calling som plattform, samt Ragnhild Fangel Jamtveit, kjent fra Pom Poko.

Bestillingsverket er navngitt «The Sound of Trondheim Calling», og mottar støtte fra Norsk Komponistfond og Fond For Utøvende Kunstnere. Det er Bortens egne vri og hyllest til den voksende festivalen. Med regi over et stort, solid band, vil han gi solistene en ekstra mulighet til å vise byen hva de er gode for.