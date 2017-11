Unge Ferrari - Romeo må dø

Konseptuelt overraskelses-slipp fra Norges mykeste og mest sensuelle rapper.

Først bør det adresseres at det muligens blir feil å kalle Unge Ferrari for rapper. I stor grad er han en artist som beveger i et R&B-landskap ispedd hiphop-elementer. Tematikken han tar opp på denne syvspors lange EP-en er ikke ny for hans del. Kjærlighet, sårbarhet og en hengivenhet til kvinner som han henviser til som «gudinner» er stikkord her.

Det som til stadighet imponerer meg med Unge Ferrari er at han makter å få det som i utgangspunktet kunne blitt ufattelig kleint til å låte fett, og attpåtil på norsk! Dette på tross av at linjer som «Du vet jeg får deg våt. Får deg våt som waterfalls» på låta «Jocedi 969» blir i overkant flåsete for min del. Jeg lurer likevel på om Unge Ferrari slipper unna med dette i kraft av å være nettopp Unge Ferrari.

Albumet føyer seg for så vidt inn i rekken av konseptuelle album fra norske hiphop-artister de siste årene. For å nevne noen har både Karpe, Cezinando og Lars Vaular beveget seg mer inn i konseptuelle landskap. Dette er på ingen måte feil når de får det til å fungere. EP-en tar som tidligere nevnt opp temaer som kretser rundt kjærlighet, forventinger og sårbarhet. I en introduksjonsvideo som Ferrari slapp selv rett i forkant av selve EP-slippet forteller han at den handler om at det gode møter det vonde, og at han «måtte drepe noe for å la noe annet leve».

Ferraris prosjekt gir meg dermed ganske personlige vibber, noe som igjen gjenspeiles i at EP-en bare har rom for én gjest i danske Medina på låta «Venstre». Ta et steg inn i Unge Ferraris verden og bestem selv om han virkelig greier å la Romeo dø. Han ber oss om å lytte, ikke å høre og det mener jeg denne utgivelsen fortjener. Unge Ferrari er fortsatt særegen i norsk (og kanskje skandinavisk) målestokk.