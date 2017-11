Every Eye – Ivan Ave

– Det hele framstår som et nydelig måltid.

Den internasjonale hiphop-sensasjonen fra Telemark, Ivan Ave, har levert nok en svært godt gjennomført plate. Med produsenter som Fredfades, MNDSGN, DJ Harrison, Kiefer, Kaytranada og Dâm Funk er det nærmest bombesikkert at skiva er av beste kvalitet, og det er den. Det hele framstår som et nydelig måltid.

Produsentene har gjort sin greie, og hver beat er som et nydelig, mørt hovedelement i retten som smelter i ørene. Sexy og kule trommer utgjør tilbehør. Albumet er funk-, soul-, og jazzinspirert hiphop på sitt beste. Det er et gjennomgående deilig og flytende lydbilde, med frekk synth, blåsere og piano som en krydret saus.

Ivan Ave selv er som den gode vinen eller ølen man har til maten for å gjøre måltidet komplett. Den behagelige stemmen danser på beaten, og tekstene påvirker på samme måte som et par glass gjør. Han leker med tekstene, med tematikk som kjærlighet og sex, i situasjonsfortellende linjer hvor han befinner seg med vakre sjeler. Samtidig får vi også en viss mengde samfunnskritiske og relevante bars til situasjonen Europa befinner seg i, med økende rasisme og segregering, som når han snakker om nynazistiske tog i Stockholm.

Selv om det ikke har noe med musikken å gjøre, må coverarten nevnes. Det viktigste i en rett er smaken, men anretning har også en vesentlig betydning. Ser retten mer delikat og innbydende ut, smaker det ofte litt bedre. Det får vi her. Coveret har godt samspill mellom farger og symmetri. Ivan Ave står foran et stort øye på en trapp av synth/piano, som en trapp til himmelen der han står blant skyene. Til høyre finner vi en slags ørkentilværelse med et stort øye i sanddynene. På venstresiden ser vi nattestid i jungelen og en panter som smyger seg mot trappen i midten av bildet. Dette ser fristende ut.

Det leveres på hver låt, og han leverer et solid måltid. Det metter, men etterlater samtidig en trang til å gå tilbake til restauranten og be om samme rett neste dag. Når B-siden er slutt, snur man plata og setter på A-siden igjen.