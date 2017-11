Kan ikke ansette Nome på bakgrunn av popularitet

Etter tre års midlertidig ansettelse må matematikkforeleser Morten Andreas Nome finne en ny jobb. Men studentene vil ikke gi slipp på foreleseren uten kamp.

— Han har bidratt til å øke både lærelyst og matematikkforståelse hos førsteårsstudenter i flere år. Han har lagt ned mye tid og energi i å utvikle matematikkfagene, og vi mener han absolutt fortjener fast ansettelse ved NTNU, skriver Atle Wiig-Fisketjøn om foreleser Morten Andreas Nome i sin underskriftskampanje for å beholde foreleseren.

Kampanjen har per nå fått over 2200 underskrifter, men instituttet sier de ikke kan ansette på bakgrunn av popularitet.

— Alle faste ansettelser går gjennom en lang prosess der ledergruppen blir enige om hvilken faglig profil, og hvilke kvalifikasjoner som ønskes. Alle faste vitenskapelige stillinger blir normalt lyst ut åpent, forklarer Einar Rønquist, instituttleder ved Institutt for matematiske fag ved NTNU (IMF).

Han understreker at situasjonen ikke har noe med Nome å gjøre, men heller kvalifikasjonene de ser etter.

Overveldet av responsen

Morten Andreas Nome er overveldet over responsen han har fått. Han forteller at han hadde forventet 50 underskrifter fra studentassistenter og spesielt engasjerte, så over 2200 var rørende.

— Såvidt jeg har forstått, må arbeidsplassen ta et bevisst valg etter tre års midlertidig ansettelse om å enten beholde eller gi slipp på arbeidstakeren, sier Nome.

Han legger til at NTNU har tatt det bevisste valget å gi slipp på han.

— Det ser også ut til at arbeidsmiljøloven sier at dersom kontrakten ikke blir fornyet så må arbeidsgiver vente tolv måneder med å fylle stillingen med en annen midlertidig kontrakt, forklarer han, og legger til at han ikke er jurist og derfor ikke har full oversikt over lovverket.

Engasjementet gir inntrykk

— Det har ingenting med Nome å gjøre, forteller Rønquist.

Han forklarer at situasjonen kommer av måten IMF fyller vitenskapelige stillinger. Som i de fleste offentlige institusjoner legges det ut en åpen utlysning av stillingene, som skal gå til de mest kvalifiserte.

— Vi kan ikke ansette noen på grunnlag av en underskriftskampanje, forklarer Rønquist.

Han understreker at Nome har en god egenskap til å formidle, noe som kommer tydelig fram i engasjementet fra studentene.

— Det gjør et stort inntrykk at studentene engasjerer seg så mye som de har gjort, det går ikke ubemerket hen, sier han.

Instituttlederen legger til at han fortsatt har et godt forhold til Nome.

— Vi er avhengige av god forskning for å kunne være konkurransedyktige.

Ved universitetet er undervisning og forskning likestilt, i motsetning til en høyskole der fokuset hovedsakelig går på undervisning.

Prioriterer ikke popularitet

Rønquist forklarer også at ansettelse må skje på grunnlag av en strategisk begrunnelse.

— Våre fast ansatte er her gjerne mellom 30 og 40 år, nevner han, og understreker hvordan dette er en stor avgjørelse der en forelesers popularitet ikke blir prioritert.

Han forklarer at på grunnlag av nye regler i arbeidsmiljøloven kan arbeidstaker etter tre år kreve fast ansettelse. Da kan man heller ikke fornye en midlertidig kontrakt.

— Vi kan ikke bare ansette på bakgrunn av et juridisk krav, det må skje på grunnlag av en veloverveid strategisk begrunnelse og gjennom en åpen utlysning, sier han.