Den egentlige vintersportskalenderen

Er du redd for å gå glipp av vinterhalvårets viktigste høydepunkter? Frykt ikke. Sportsredakskjonen oppsummerer hva du bør skrive inn i kalenderen i månedene som kommer.

8.-12. november: VM i carambole-biljard

Ventetiden er endelig over. Verdens råeste carambole-spiller skal kåres i Santa Cruz, Bolivia. Hvem sier at biljard må ha hull for å være spennende? Ikke vi. Vil katalaneren Daniel Sánchez raske med seg trofeet igjen, eller blir fjorårets andremann Kim Haengjik for sterk?

9.-12. november: VM i trampoline

I Sofia, Bulgaria finner vi høstens luftigste svev, og en sprett verden ikke har sett maken til. Hvem er verdens mest spretne menneske? Svaret får du i en livestream nær deg. Så får vi se da, om vi får noen gøyale overraskelser, eller vinner storfavoritten Dong Dong overlegent?

18. november: Nordisk mesterskap i buldring

Norges klatreforbund og Trondheim klatreklubb inviterer til nordisk mesterskap i buldring for senior. Mesterskapet holdes i Trondheim klatresenter fra klokka 09.30 og finalene starter 18.00. Så om du ikke orker reprisen av The Voice eller har sett alle episodene av Pantelånerne i Las Vegas, finnes det mye annet å gjøre en lørdag kveld. Selv om påmeldingsfristen er forbi (noe du trolig vet om du hadde planer om å delta), anbefales det å ta turen for å se på noen av nordens beste klatrere.

26. november: Abu Dhabi Grand Prix 2017

Et Formel 1-løp på Yas Marina Circuit i Abu Dhabi, De forente arabiske emirater. Det vil være det 20. og siste løpet i Formel 1-sesongen 2017. Det er forøvrig niende gang Abu Dhabi Grand Prix går av stabelen.

3. desember: Cupfinalen i fotball

Eliteseriens fargeklatt Sarpsborg 08 møter defensivt hardtkjempende Lillestrøm til dyst på Ullevaal. Tidspunktet er rekordseint, og garantien er til stede for magisk rim i gresset og hansker på spillerne àla 90-tallets Champions League-kvelder på Lerkendal. Om kvaliteten på spillet blir det samme, er heller usikkert. Har vidunderbarnet Krepin Diatta det lille ekstra som vipper det i sarpingenes favør, eller blir den aldrende sluggeren Frode Kippe for sterk?

2.-25. desember: Håndball-VM, kvinner

Arrangeres i Tyskland for tredje gang. Norges kvinner er automatisk kvalifisert som regjerende mestere. Norges åpningskamp er mot Ungarn 2. desember kl. 20.30. Vi sier som Thorir: «Hei, hei, hei.» Førjulsstemning.

6.-16. desember: Klubb-VM i fotball

De forente arabiske emirater er the place to be. Blant oljesjeiker og lugubert kvinnesyn skal verdens beste fotballklubb kåres. Det vil si, verdens beste fotballklubb er som regel vinneren av Champions League, hvorpå denne turneringen bruker å være en ren formalitet, før Cristiano Ronaldo og hans hvitkledde venner atter en gang kan trykke det glorete gullmerket fra Fifa på brystkassa.

17. desember: Tony Bellew vs David Haye

Hva skaper vel like god julestemning som å se to voksne menn hamre løs på hverandre? Sannsynligvis en del, men dette er fortsatt en kamp det kan være verdt å få sett. Disse to britiske bokserne møtte hverandre 4. mars der Bellew vant på TKO, da hjørnet til Haye kastet inn håndkleet. Det er to rutinerte og erfarne boksere som møtes i ringen i O2 Arena i London, så anbefaler alle med interesse for sport, slåsskamper og menn å få med seg dette.

13. januar: Den tiende årlige innendørs naken-volleyballturneringen

Om du alltid har følt at vanlig volleyball har manglet noe, eller eventuelt hatt litt mye, så kan det være at denne turneringen er litt mer din stil. Alt spill foregår uten klær, uvisst om pannebånd er tillatt og hvorvidt dommeren har klær. Dette arrangeres i Canada, så bare å hive seg rundt og skaffe flybilletter, for dette tror jeg neppe noen vil å gå glipp av.

17.-27. januar: Afrikansk mesterskap i håndball

Om du gleder deg like mye som vi gjør til å se om Egypt greier å forsvare tittelen som Afrikas beste håndballag eller om Gabon gjør det helt store på hjemmebane, da har du noe spesielt i vente. Som alle vet er det Tunisia som er det mestvinnende laget i det afrikanske mesterskapet i håndball, men det blir spennende å følge med på om laget som tok 19. plass i VM i år kan slå de regjerende mesterne. Vi forventer ikke annet enn en heidundranes oppvisning i Gabon.

25.-28. januar: Tunarama-festivalen:

Alle sportsinteressertes øyne vendes mot Port Lincoln i Australia og årets Tunarama-festival, «home of the famous tuna-toss», som de selv skryter av. Er du lei av ski og fotball, kan dette være eventet for deg. I tillegg til tunfiskkasting finner vi kåringer innen «best beach body», vannmelonspising, rekepilling, laksekasting og «keg rolling». Noe for enhver smak der altså.

9.-25. februar: Vinter-OL:

I mangel på arrangementsvilje fra vintersportens flere vugger i Europa og Nord-Amerika, finner sesongens vinterolympiade sted i sparsomt bebodde Pyeongchang, Sør-Korea. Her skal kubjellene ringe og koreanske bjørnunger styrtes, mens Marit Bjørgen vinner gullmedaljer i blinde, og Northug håner svenskene i kjent stil. Kanskje får vi også se Ole Einar Bjørndalen kare til seg litt edelt metall før osteoporosen og demensen for alvor slår til.

16.-18. februar: NBA All-Star:

Hvis du enda sliter med døgnrytmen fra juleferien og klar for en lang natt spekket med basket-akrobatikk på aller høyeste nivå, er dette helga for å knekke seg en ekstra Red Bull. Helga kan skilte med øvelser som «3 point shootout», «slam dunk contest» og «celebrity game». I sistnevnte har vi tidligere hatt gleden av å følge skarpe teknikere som Justin Bieber og Snoop Dogg. Hvem som stiller i år blir spennende å se. I tillegg har vi selve rosinen i pølsa, «the all-star game» hvor ligaens beste spillere blir delt inn i East og West, hvor de møtes til en særdeles underholdende affære.