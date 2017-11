Arrangerte nazifest på Selskapssiden

Det ble holdt fest med nazisttema i en bar ved Studentersamfundet lørdag, og flere til stede reagerte på påfunnet.

Lørdag 11. oktober meldte NRK Trøndelag at flere besøkende ved Studentersamfundet i Trondhjem reagerte på en fest holdt i en av barene på Huset. Bartenderne var iført SS-uniformer, folk som entret lokalet fikk utdelt visumpapirer med bilde av Adolf Hitler, og på veggene hang det blant annet piggtråd.

– Jeg ble sjokkert og opprørt, sier Maja Sandström til NRK Trøndelag. Hun forlot til slutt lokalet og advarte andre mot å gå inn.

Skulle være et hån mot nazistene

Leder Tale Bærland ved Studentersamfundet var ikke til stede på Samfundet i helga, og sier til Under Dusken at Kafé- og serveringsgjengen (KSG), som holdt festen, fikk reaksjoner fra klientellet.

– De fikk beskjed fra 4-5 stykker om at det hele kunne oppfattes som støtende. Arrangørene ville at temafesten skulle være et hån mot nazistene, men det kom kanskje ikke tydelig nok fram.

Bærland sier til NRK at Samfundet tar sterk avstand fra nynazisme. Hun utdyper at noen bartendere hadde fått lov å holde fest med temaet «politisk ukorrekt», men at det ikke var spesifisert at festen ville bruke elementer fra Nazi-Tyskland.

– Så fort de som var på jobb på lørdag fikk vite hviken fest det var, ble den stoppet.

Sterke reaksjoner

Flere har kommentert saken på NRK Trøndelags facebook-sider.

– For en SKAM! Forferdelig trist at studentene ikke har bedre dømmekraft! Dette er noe helt annet enn ytringsfrihet. Noe slikt vil vi IKKE ha i byen vår! Er det ingen som reagerer i det runde hus?!, kommenterer Bjørg Uhlin Hansen.

Facebook-siden Dugnad mot netthets kaller arrangementet trist og historieløst.

– Vi må kunne forvente at Stundentersamfundet i Trondheim har bedre oversikt over sine aktiviteter. Også i kommentarfelt på nettet i dag, retter nazi-sympatisører sitt hat mot minoriteter. Et altfor alvorlig tema å «spøke» med!

Det er hovedsakelig ikke-medlemmer av Samfundet som har reagert, opplyser Bærland.

Gjengsjef i KSG har foreløpig ikke svart på henvendelsene. Under Dusken følger opp saken.