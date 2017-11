Dette er ikke tiden for å hylle Studentersamfundet

Det er mange utmerkede grunner til å gi Samfundet fem stjerner, bare ikke akkurat i dag.

De siste timene har jeg sett at veldig mange studenter, spesielt de som er aktive på Studentersamfundet, har slått ring rundt Huset på facebook. Jeg kan skjønne impulsen. Det er ikke gøy at Studentersamfundet vi elsker blir assosiert med nazisme på grunn av noen få. Når en sak som dette får nasjonal oppmerksomhet mister den mye av sin nyanse og det kan være frustrerende at utenforstående ikke har ens egen kunnskap om en sak. Men dette er en ganske alvorlig sak.

Det er åpenbare grunner til at folk reagerer sterkt på en nazistfest. Spesielt arrangert av oss studenter, som burde vite så utrolig mye bedre. Heldigvis er det ytterst få som forsøker å forsvare dette eksplisitt. Men å skulle rose Samfundet opp i skyene bare dager etterpå er å ta litt for lett på det. Selv om dette var noen få sine handlinger, var dette et offisielt arrangement i et av Samfundets lokaler. Godkjent på forhånd (selv om man ikke kjente alle detaljer) og planlagt godt nok til å skaffe uniformer, våpen, lage menyer og visum med Hitler på. Dette var ikke bare et tilfeldig påfunn. Å bare si «ja ja, sånt skjer, men ellers er alt bra», gjør at Samfundets medlemmer og trondheimsstudenter generelt virker tonedøve. Det er ingen som ser bra ut når man skal prøve å forklare seg bort på denne måten.

Dette er en tid for å legge seg flat og så se på hvorfor man tenkte dette var en god idé. Det var dumt å skulle arrangere en politisk ukorrekt fest i utgangspunktet. Det er så mange punkter hvor noe sånt kan gå galt, enten det er blackface, terror, eller nazisme. Det var en temafest tidligere i år som tok for seg samme tema, hvor folk gikk rundt kledd som IS-krigere og i diverse uniformer. Kanskje bør vi se på hvorfor vi er så veldig opptatt av disse festene? Politisk korrekthet er absolutt et tema man kan ta opp, men Samfundet burde gjøre det som debattarena og fri talerstol, ikke som utested. En fest med politisk ukorrekthet kan du heller gjøre med vennegjengen, der du vet hva alle tåler og kan synes er morsomt. Ikke på Samfundet der alle kan vandre inn.

Jeg har sett flere som skriver at det er en respons på folk som går inn og gir én stjerne. I skrivende stund er det gitt totalt 24 enstjerners anmeldelser. Man fører en krig mot ingen her. Studentorganisasjonene har en tendens til å lukke seg når nasjonale medier kommer bankende. Å slå seg vrang og rope «urettferdig» er ingen av oss tjent med. Ja, Samfundet kommer til å ha litt dårlig PR i noen dager, det er ikke så rart. Hvis vi vil bevise at denne hendelsen ikke er representativ for oss bør vi møte kritikken med forståelse heller enn indignasjon. Unyanserte meninger bør møtes med nyanse fra vår side, ikke uhemmet selvskryt.

Dette skjedde i Samfundets regi, uansett om det var et uhell. Samfundet er viktig for meg, akkurat som det er viktig for så mange andre studenter. Derfor har også jeg skammet meg litt det siste døgnet. Det synes jeg bare skulle mangle.