Hakekors og sigd

Hvorfor velger Under Dusken å være et talerør for ekstremister?

I anledning hundreårsdagen for bolsjevikenes statskupp har Under Dusken trykket et helsides illustrert innlegg skrevet av den bedrageridømte aktivisten Kenneth Fuglemsmo fra det kommunistiske partiet Tjen Folket.

Innlegget, som for øvrig kunne vært skrevet av en trettenåring i Si;D, er en uforbeholden hyllest av Sovjet-diktaturet, og en øvelse i historiefornekting. Avisen gjør ingen forsøk på å begrense eller tone ned innlegget, og det er ingen kritisk motstemme eller en redaksjonell begrunnelse for hvorfor de har valgt å trykke det. Jeg vet ikke hva slags leserinnleggspolicy Under Dusken har, men hvis ikke dette er over streken, lurer jeg på hva som er det.

Kunne avisen for eksempel trykket et tilsvarende innlegg på 75-årsdagen for Hitlers maktovertakelse neste år? Kunne de gitt spalteplass til en nynazist som bagatelliserte eller fornektet Holocaust? Som trakk fram Det tredje riket som et eksempel til etterfølgelse? Som skrev at drømmen om et hvitt Europa fortsatt lever?

Den første som trekker inn nazisme i debatten har tapt, sies det, og med god grunn: Nesten alt blir moderat sammenlignet med en totalitær, rasistisk dødskult som underla seg store deler av Europa og utryddet millioner av mennesker. Men Tjen Folket blir ikke det.

Tjen Folket er en av de mest ekstreme politiske grupperingene i Norge. De er unike blant de norske hardline-kommunistene ved at de ikke bare støtter Lenin, men også Mao og Stalin. Dette er nummer én og to på listen over historiens største massemordere. Begge henrettet millioner av mennesker, sendte enda flere til konsentrasjonsleirer, og brukte hungersnød som politisk våpen. Mens det nøyaktige antallet døde er omdiskutert, er det snakk om mange titalls millioner mennesker, for Maos del kanskje så mange som 70 millioner.

Begge innførte brutale politistater med masseovervåkning, tortur, propaganda og drap. Begge regimer var totalitære personlighetskulter, uten engang et skinn av demokrati, ytringsfrihet og andre menneskerettigheter. Dette er regimene Tjen Folket vil tilbake til.

Misforstå meg rett. Dette er ikke et forsøk på å svartmale moderne demokratisk sosialisme à la Rødt, selv om enkelte i den leiren ennå ikke har tatt et tilstrekkelig oppgjør med Lenin, Castro og Chavez. Det er heller ikke et innlegg i debatten om hva som er «verst» av kommunismen og nazismen. For meg blir sånne diskusjoner ganske meningsløse lenge før antallet døde passerer ti millioner.

Tjen Folket er ikke for demokratisk maktovertakelse. De er for voldelig maktovertagelse og proletariatets diktatur. Dette er ikke mine påstander, det er det som står helt eksplisitt på hjemmesidene deres. Tjen Folket vil ikke ha vindmøller og en mer rettferdig verden. De vil ha partidiktatur, politistat og Gulag. De er en ekstremistisk, voldsforherligende organisasjon alle fra FrP til Rødt bør kunne fordømme uten forbehold.

Og jo, Fuglemsmo tror nok selv at massedrapene i Sovjet er fascistiske løgner, men å benekte historiske forbrytelser mot menneskeheten er han ikke akkurat alene om, hint hint Himmler.

Fuglemsmo er en historieforfalskende voldsideolog, og innlegget hans er en eksplisitt hyllest til en av historiens verste forbrytelser mot menneskeheten. Det kan hende Under Dusken trykker alle innlegg de får innsendt, men hvis de har noen form for kvalitetskontroll, burde dette aldri kommet på trykk.