Studenter slår ring rundt Samfundet

I lys av kritikken Samfundet har fått etter lørdagens temafest har det sprunget ut et spontant engasjement blant studentene.

Etter å ha blitt omtalt i riksdekkende medier etter å ha arrangert fest på Selskapssiden med nazisymbolikk og SS-uniformer, har Samfundet fått en rekke enstjerners vurderinger på facebooksiden sin.

Det har fått trondheimsstudentene til å mobilisere. Studentersamfundets facebookside har i løpet av dagen opplevd en økning til dobbelt antall femstjerners vurderinger.

– Dette har skjedd impulsivt, og er kanskje noens måte å vise støtte til Samfundet på, å vise at én feil ikke definerer hva Samfundet er, sier Tale Bærland, leder ved Studentersamfundet i Trondheim i en epost til Under Dusken.

Studentmediene har selv snakket med studenter for å høre hva de mener om saken.

Navn: Sigurd Andresen (21)

Studerer: Lektor fysikk

Sigurd Andresen (21).

Det er litt uttafor, men reaksjonen er kanskje litt voldsom i kommentarfeltene. De tenner jo på alle plasser over hele landet. Jeg tror Samfundet selv skjønner hva de har gjort. Alle kan drite seg ut.

Er kritikken mot Samfundet berettiget?

Kritikken er nok litt for hard. Det er en trend i kommentarfeltene, det er folk som leser overskrifter uten at de studerer her.

Har det blitt godt håndtert?

De har beklaget seg, det er ikke så mye mer de kan gjøre.

Kommer du til å fortsette å gå på Samfundet?

Jeg kommer til å fortsette å henge der hver helg.

Iselin Enget (22) og Kristin Nygaard (22)

Studerer: Fysioterapi, og Bygg og miljøteknikk

Iselin Enget (22) og Kristin Nygaard (22)

Hva tenker dere om saken?

Vi skjønner om noen reagerer, men ærlig talt må folk ha litt humor. Noen trenger kanskje litt mer tid på det.

Er kritikken mot Samfundet berettiget?

Det å gi enstjernes anmeldelser på bakgrunn av en temafest er å dra det litt langt. En fest er ikke et godt grunnlag.

Har det blitt godt håndtert?

Det er bra Samfundet står sammen om det, det er de som en enhet som har arrangert det. Det er viktig å stå for det man har gjort.

Kommer dere til å fortsette å gå på Samfundet?

Vi kommer til å fortsette å være på Samfundet, dette forandrer ingenting.

Kristian Veie Kongsvik (25), Lotte Bengtsdatter Moe (27), og Jonas Bargård (26)

Studerer: Master i HMS

Kristian Veie Kongsvik,25, Lotte Bengtsdatter Moe, 27, og Jonas Bargård, 26.

Hva tenker dere om saken?

Det er litt i overkant. Man bør skjønne at det er en spøk selv om det er litt på kanten. Det er såklart støtende for noen, de tok det kanskje litt hardt.

Er kritikken mot Samfundet berettiget?

Det er satire, og kanskje dårlig timing, men det er jo ikke slemt ment selv om det er litt too soon. De kunne kanskje heller gått for cowboy og indianer.

Har det blitt godt håndtert?

Det viktigste er at de beklager og lover at det ikke skjer igjen. Det hjelper ikke alltid å peke fingre, så det er godt de står sammen.

Kommer dere til å fortsette å gå på Samfundet?

Absolutt. Det har ingen effekt.