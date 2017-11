Skal hjelpe studentene med deres rettigheter

Den 2. oktober fikk NTNU endelig et studentombud. Lennart Soligard skal være bistandsperson for alle studenter ved NTNU som trenger juridisk hjelp og råd.

Studentombudet ved NTNU er endelig på plass. Den 2. oktober tiltrådte Lennart Soligard stillingen som er til for å veilede og rådgi studenter, samt å ivareta rettssikkerheten deres.

– Studentombudet er en ordning som alle studenter ved hele NTNU kan dra nytte av. Jeg er lett tilgjengelig for studentene, enten ved at de ringer meg, sender meg e-post eller stikker innom kontoret mitt, sier Soligard.

En uavhengig bistandsperson

Studentombudets oppgaver består i å være en nøytral bistandsperson for studentene. Han skal bistå studenter i situasjoner hvor de opplever å være i en prosedyremessig gråsone, opplever at det er begått feil, eller at de har blitt utsatt for urettferdig forskjellsbehandling.

– Jeg skal være en upartisk bistandsperson for studentene. Dette innebærer blant annet at studentene kan ta kontakt med meg om de, eksempelvis, opplever at det er begått feil eller urett mot seg i studiesammenheng. I slike situasjoner kan jeg vurdere om universitetet har forholdt seg til regelverket, og om studenten har fått en forsvarlig og korrekt behandling av sine rettigheter, forteller Soligard.

Men hva skiller deg fra andre rådgivende eller veiledende stillinger ved NTNU?

– Det er vel uavhengigheten i utgangspunktet. Jeg er ikke organisatorisk underlagt noen av fakultetene, og jeg ser på regelverket fra et uavhengig ståsted. Samtidig må jeg presisere at jeg ikke er studentenes advokat, men en person som er nøytral. I tillegg har jeg taushetsplikt på alt studentene ønsker å snakke om.

Studentombudordningen i Norge er relativt ny. Det første studentombudet kom til UiO i 2013, og siden oktober har vi det endelig ved NTNU også. NTNU ble kritisert for å være sene i å få på plass ordningen.

Studentombudet Lennart Soligard

Lennart Soligard er utdannet jurist ved UiO, men han er født og oppvokst i Trøndelag. Tidligere har han arbeidet i den offentlige forvaltningen med oppvekst og utdanning for fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

– Jeg har tidligere jobbet med elevrettigheter, så da var det en naturlig overgang til studentrettigheter, sier Soligard.

Studentombudet har kontor på Gløshaugen hvor han kan treffes hver onsdag og torsdag mellom 12 og 14. Han har i tillegg stands ved andre campuser en gang i måneden, også i Ålesund og på Gjøvik. Når han står på stand legges ut på wikien til Innsida.

