Disse ønsker å lede Studenttinget

Torsdag kveld skal representanter til Arbeidsutvalget i Studenttinget velges. Les mer om kandidatene her.

Arbeidsutvalget i Studenttinget Studenttinget ledes av Arbeidsutvalget, som består av 6 studenter: 4 i Trondheim og 2 i henholdsvis Gjøvik og Ålesund.

Stillingene i Trondheim er leder, fagpolitisk ansvarlig, læringsmiljøpolitisk ansvarlig, og internasjonalt ansvarlig.

Arbeidsutvalgets stillinger er lønnede 100 prosentstillinger, og kandidatene velges for ett år av gangen.

Representantene i Arbeidsutvalget har ikke stemmerett i studenttinget, og er bundet av vedtakene derfra. Kilde: studenttinget.no

Studentene ved NTNU valgte for halvannen uke siden sine representanter til Studenttinget. Torsdag kveld skal Studenttinget 2018 konstitueres, og på samme tid skal deler av Arbeidsutvalget velges. Ledelsen av Studenttinget består av seks heltidsansatte, hvor fire av disse jobber i Trondheim: Leder, fagpolitisk ansvarlig, læringsmiljøpolitisk ansvarlig, og internasjonalt ansvarlig. I tillegg til disse fire er det en heltidsansatt ved campus Ålesund og en ved Gjøvik.

Valget foregår i Rådssalen i Hovedbygget på Gløshaugen, og starter klokka 17.15. Før valget er det forhåndsmeldt sju kandidater til de fire stillingene. Under kan du lese mer om disse. Merk at det kan komme flere kandidater i løpet av dagen.

Sindre Kristian Alvsvåg - Lederkandidat

Foto: Privat

– Å opprettholde fokuset på studentfrivilligheten i campusutviklingen har vært en hjertesak for meg. Jeg ønsker at campusutviklingen tar hensyn til studentenes ønsker, både når det kommer til undervisningsbiten og når det gjelder campusbruk ellers, sier Alvsvåg i kandidatpresentasjonen.

Alvsvåg trekker fram en diplomatisk personlighet som en styrke inn i ledervervet. Han mener også at det er viktig å jobbe med større synlighet av studentdemokratiet, og trekker fram valgomat som krav til neste valg.

Astrid Østigård - Læringsmiljøpolitisk ansvarlig

Foto: Privat

– Jeg ønsker å fokusere på at alle studenter skal få en bedre studiehverdag gjennom konkrete tiltak. Disse sakene skal ha som mål å senke frafallet, få mer universell utforming framfor tilrettelegging, og økt kvalitet på underviserne, og dermed få flere, bedre rustede studenter gjennom studiene og ut i arbeidslivet, skriver Østigård i kandidatrepresentasjonen.

Foto: Privat

Stig-Martin Liavåg - Læringsmiljøpolitisk ansvarlig

Den andre kandidaten til læringsmiljøpolitisk ansvarlig studerer fysikk og matematikk. Liavåg har vært fakultetstillitsvalgt for NT-fakultetet(nå NV), og medlem av Studenttinget 2017.

– Vi bør finne en bedre løsning for framtida, med prioritering av flere innovative læringsareal og samlingspunkt for studenter fra samme studieprogram eller fagområde, og linjespesifikke areal. Dette gjelder alle campus på NTNU, skriver Liavåg.

Foto: Privat

Felipe Fawcett - Internasjonalt ansvarlig

Det er to kandidater til dette vervet. Fawcett studerer europastudier med engelsk, og har vært fakultetstillitsvalg ved HF, og medlem av Studenttinget 2017.

– Jeg ønsker å sette internasjonalisering på dagsorden i 2018. NTNU har som mål at 40 prosent av studentmassen skal på utveksling. Det er et mål jeg fullt støtter, men i dag er vi langt fra å nå det målet. Derfor er det viktig at studentene deltar i debatten og bidrar med løsninger til hvordan vi kan få flere på utveksling.

Talal Mohammad - Internasjonalt ansvarlig

Foto: Privat

I kandidatpresentasjonen skriver Mohammad:

«It is important for me to work with NTNU, SIT, Trondheim Kommune, Study Trondheim, and student organizations in the coming year in order to remove current barriers to inclusion here in Trondheim and to promote strategies within these organizations that meet the students’ needs».

Foto: Privat

Ragnhild Karlsen Dalslåen - Fagpolitisk ansvarlig

Dalslåen er en av to kandidater til dette vervet. Hun studerer bachelor i samfunnsøkonomi og har vært representant i Studenttinget i ett år. Tidligere har hun vært fakultetsstyremedlem ved fakultet for samfunnsvitenskap på Høyskolen i Oslo og Akershus.

– Det er viktig at studentene er med på å forme de nye karriereveiene for akademia. Pedagogisk merittering er et viktig steg for å gjøre det mer attraktivt å undervise, men dette kan ikke være det eneste virkemiddelet, skriver Dalslåen.

Aleksander Thiren Sriskantharajah - Fagpolitisk ansvarlig

Foto: Privat

– Jeg ønsker meg en forskningspolitikk som bidrar til samarbeid med arbeidslivet og særlig forskning finansiert av industri og andre interessenter i ut- og innland. Videre er alle parter tjent med en reell likestilling mellom forskere og undervisere ved NTNU. Gode undervisere fremmer gode forskere og visa versa, skriver Thiren Sriskantharajah.