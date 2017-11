Sigrid eier livescenen

Beundringsverdig tilstedeværelse og fremragende vokal. Glad jeg droppa fredagstacoen og heller dro på Sigrid.

Etter Sigrids Pstereo-opptreden tidligere i år er forventningene store. Når Storsalen åpner dørene allerede 21.30 er det kø, og publikumsdifferansen er overraskende stor. Jeg blir stående bak en guttegjeng som er tydelig begeistret for konserten vi snart skal inn på, og bak meg står en damegjeng som åpenbart er her kun for konserten. Det er tydelig at Sigrid treffer flere enn bare unge jenter, noe jeg forventet at skulle være majoriteten blant publikummerne. Den gang ei.

Sigrid starter stort med låta «Go to War», og har en tilstedeværelse på scenen få andre norske pop-artister kan skryte på seg. Publikum bærer noe preg over at det ikke har vært noe oppvarming, og dansingen uteblir. Jeg velger likevel å ikke legge skylda på Sigrid, som danser entusiastisk på scenen.

Det er ikke før «Plot Twist» runger utover Storsalen at publikum blir varme i trøya og begynner å bevege seg litt mer. Allsangen kicker inn i refrenget, og konserten er i gang for fullt. På gulvet ropes og danses det om hverandre, og det virker som om både Sigrid og tilskuerne har drukket rakettbensin.

«Strangers», som ble sluppet forrige fredag, skaper stor begeistring hos publikum. Låta som gjennom øretelefonene ikke gjorde stort for meg, blir noe helt annet live, som alle Sigrids låter. Etter sommerens Pstereo-opptreden har det ikke vært det samme å lytte til sangene, for live blir alle tatt til nye høyder.

Konserten avsluttes med «Don’t Kill My Vibe», og det er allsang fra start til slutt. Energien er enda på topp, og Sigrid bytter på å synge selv og å vende mikrofonen ut mot publikum. Låta blir lagt fram som et ekstranummer, og etter den er ferdig blir lysene raskt slått på, slik at publikum ikke kan be om enda ei låt. Jeg er storfornøyd, fortsatt sulten på mer, noe jeg alltid er etter en fortreffelig konsert. Gleder meg til neste gang.