Vil gå ut med hodet hevet

Nyvalgt leder for Studentunionen ved Høyskolen Kristiania, Jannicke Due, ønsker å sørge for at skolen fungerer som normalt til tross for utfasingen.

Dette er saken: -- Den 9. mai 2017 ble det kjent at Høyskolen Kristiania i Trondheim skulle utfases frem mot 2019.



-- På grunn av dette blir det ikke tatt opp nye studenter ved noen av de treårige bachelorprogrammene.



-- Studenter som allerede hadde fått innvilget søknad om studieplass fikk i høst tilbud om å begynne på tilsvarende linjer i Oslo og Bergen.



-- Ifølge studiedirektør Aleksander Nikolic ved Høyskolen Kristiania er en av grunnene til nedleggelsen en nedadgående trend i søkertallene i Trondheim over en lengre periode.





Tidligere i november holdt Studentunionen, studentforeningen ved Høyskolen Kristiania, generalforsamling. Der ble Jannicke Due valgt til ny leder, og hennes styre tar over fra nyttår. Due har fra før en bachelorgrad i journalistikk, og studerer i år film på Høyskolen Kristiania i Trondheim. Hun har ikke vært aktiv i Studentunionen tidligere, men ønsker nå å bidra under denne utfordrende perioden.

Ønsker en verdig avslutning

Sannsynligvis blir dette det siste styret i Studentunionen i Trondheim. Det nye styret kan vanskelig bygge noe langsiktig, men likevel mener Due at det er viktig å ha en aktiv studentunion helt til siste slutt.

– Den stien vi skal gå nå er veldig spesiell. Alle på Høyskolen Kristiania i Trondheim ønsker at de siste årene skal bli optimale, og det vi i Studentunionen kan gjøre nå er å sørge for at avslutningen blir verdig, sier hun.

Foto: Privat Nyvalgt leder ved Studentunionen ved Høyskolen Kristiania, Jannicke Due, understreker viktigheten av en sterk Studentunion. Hun anbefaler andre å engasjere seg frivillig, også i utfasingsperioden.

Due understreker at selv om Høyskolen Kristiania i Trondheim er en skole i utfasing, burde de ikke nedprioriteres av skolen sentralt.

– Nettopp derfor trenger vi fremdeles en sterk studentforening som kan ivareta studentenes interesser, og som kan fremme et godt og inkluderende studiemiljø, sier hun.

– Ledelsen kunne gjort mer

I september sa student Signe Vassbotn Sterud at Høyskolen Kristiania sentralt ga opp studiested Trondheim for fort. Det er Due enig i.

– Ledelsen kunne absolutt gjort mer, sier den nyvalgte lederen.

Due sier at da de først fikk vite om utfasingen, var det veldig overraskende.

– At skolen skulle legges ned kom som et slag i fleisen. Vi følte at ting gikk veldig bra her, så det var et ordentlig sjokk, forteller hun.

Ifølge Due har de godtatt sjokkbeskjeden, og fokuserer nå på veien videre.

– Vi bruker heller tiden fremover på å sikre at alle som skal fullføre før 2019 får en fin studietid. Vi skal fortsette å jobbe for de rettighetene vi har og for at skolen skal fungere som normalt på tross av utfasingen, sier Due.

Hun legger også til:

– Trondheim kommer utvilsomt til å miste en veldig fin skole.

Fokuserer på det positive

Selv om nedleggelsen utvilsomt er negativt for studenter og ansatte, mener Due at det er viktig å ta med seg det positive.

– Etter hvert som skolen vår blir mindre og mindre, blir vi en stadig mer intim og sosial gjeng, sier hun.

Faglig sett er det heller ikke nødvendigvis en utelukkende negativ utvikling.

– Vi studenter får mye mer tid med lærerne, og vi får tilgang på mange flere læringsressurser, forteller Due.

Hun er heller ikke veldig bekymret for om de beste lærerne på Høyskolen kommer til å slutte.

– Jeg har tillit til at selv om en lærer skulle slutte, vil skolen klare å få inn en ny. Jeg tror uansett ikke det er noen som kommer til å forsvinne nå, sier Due.