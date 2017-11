Ikke gi levende dyr i julegave

Det å gi bort et dyr i gave er ofte gjort i beste mening, men et dyr er ikke et leketøy eller en forbruksvare.

Leder



Hvert år hjelper Dyrebeskyttelsen i Norge over 5 500 dyr. Januar, februar, og mars er månedene hvor aller flest dyr kommer inn på norske omplasseringssentre. Dette tyder på et årlig problem, nemlig at dyr blir gitt bort som julegaver. Mange av dyrene som har blitt gitt i gave blir hjemløse eller må avlives.

Det kan være fristende å gi smådyr til en venn eller kjæreste. Blant studenter blir ofte dyr som katter, gnagere, og fugl gitt bort i presang. Mange tror at de små dyrene er lette å ha på hybelen, og at de ikke krever så mye stell. Når de blir klar over ansvaret dyret medbringer, ser de at det ikke var så lett å kombinere med studiene likevel. Mange kjøper et dyr på impuls, og glemmer at eieren senere skal på ferie eller utveksling.

Det bør være en grunnleggende regel at levende dyr aldri skal gis bort som gave. Det å anskaffe seg et dyr bør være et valg eieren tar selv, ettersom det krever kunnskap. Eieren må være forberedt på hvor mye omsorg og aktivitet et dyr har behov for, i tillegg til at det følger med store kostnader. Det er et permanent ansvar, og bør være en nøye gjennomtenkt beslutning.

Det å gi bort et dyr i gave er ofte gjort i beste mening, men et dyr er ikke et leketøy eller en forbruksvare. Dyr er individer som fortjener respekt. Det er viktig at de får den samme mottakelsen som et nytt familiemedlem ville fått, hvis ikke kan interessen fra eierne gradvis forsvinne. Julen kan være en fin tid å anskaffe seg et dyr. Da har de fleste fri, og tid til å være hjemme med dyret. Likevel må man ikke glemme at det kommer en hverdag etter at julen er over.

Et alternativ er å gi et symbolsk gavekort for å bli fosterfamilie for hjemløse dyr. Det er ikke bra for dyr å være på et omplasseringssenter for lenge, og derfor er det et godt alternativ å være i et fosterhjem til de får et varig hjem. Dersom du har en venn som ønsker seg et dyr kan du heller gi et slikt gavekort. Det bidrar til å gi dyret et godt liv, samtidig som det kan tilpasses studiehverdagen.