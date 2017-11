De 20 beste albumene i 2017

Vår musikkredaksjon oppsummerer musikkåret.

Tradisjonen tro har musikkredaksjonen funnet fram 20 favorittalbum fra året som er gått. Men hva er det som egentlig kjennetegner en god utgivelse?

Det vil alltid ligge en subjektiv vurdering til grunn når man skal bestemme om et album er bra eller ikke. Har sjangeren albumanmeldelser livets rett når det i bunn og grunn bare er en journalists personlige skriverier? Jeg mener at musikkanmeldelser har sin verdi, fordi en god anmeldelse bør beskrive musikken. Å sette ord på hva man hører, og forteller leseren hva man kan forvente seg av albumet er mer nyttig enn å objektivt prøve å forteller om musikken er bra eller dårlig. At vi ikke opererer med terningkast her i Under Dusken er i henhold til denne filosofien.

Skal man likevel prøve å gi en betegnelse på god musikk, ville jeg skilt mellom det som er kjedelig, og det som er nyskapende og kreativt. Det er sjelden jeg hører et skikkelig dårlig album, men kjedelige album har jeg hørt flere av. Jeg vil hevde at et kjennemerke på god musikk er låter og album man husker. Album som etter første gjennomlytt skaper et inntrykk og fester seg til underbevisstheten.

Jeg vil ikke betegne listen på de neste sidene som de aller beste utgivelsene, men heller 20 album som vi husket spesielt godt fra året som gikk. Det burde være noe her for enhver smak, og vi håper at du kanskje vil finne en ny favoritt.

Erlend Gylver

I denne ukens sending av Radio Revolt-programmet Listverket kan du høre våre musikkjournalister snakke om årets beste utgivelser.

Cezinando - Noen ganger og andre

Foto: Warner Music

Paulina Dubkov

Childish Gambino - "Awaken, My Love!"

Foto: Glassnote Records

Rett før 2016 ble 2017, slapp Donald Glover også kjent som Childish Gambino sin tredje plate, hvor han tok et markant steg vekk fra rap og inn i soulens verden. Det er trygt å si at herr Glover mestrer begge deler. Albumets mest kjente singel, «Redbone», flommer over av digg soul, og har vært på manges spillelister dette året. Jaggu meg ble det en internett-meme også.

Katrine Andresen





Foto: Jansen Plateproduksjon

Hajk - Hajk

Den oslobaserte kvintetten slo gjennom med et brak i februar med sitt selvtitulerte debutalbum, og ble med det et av Norges mest spennende band. Hajk er mesterlig gjennomført pop med et aldri så lite drypp soul, som finner vei inn i hjernebarken din. Vokalharmoniene til Preben Sælid Andersen og Sigrid Aase er rent, solid gull, spesielt på et av de beste sporene, «Nothing Left to Say». For en synth, for ei låt.

Katrine Andresen





Foto: Jazzland Recordings

Ellen Andrea Wang - Blank Out

Denne plata er akkurat passe sær, letthørt, og ikke minst, vakker. Dette er Wangs andre soloalbum, hvor hun har rendyrket sin særegne variant av jazzpop og spisset ferdighetene sine som låtskriver. Forhåpentligvis når Wang ut til en større lytterskare her til lands med Blank Out, for det fortjener hun!

Frederick A. Baade





Foto: Promo/Testpress

Sandra Kolstad - San Silva

Kolstads fjerde fullengder er en leken reise i popens periferi. Synth og trommedrevne låter kombinerer det energiske og melankolske, krydra med deilige detaljer og en god desiliter egenart. Tilsett dansbar eufori, gjestevokal fra Miss Tati, og litt meditativ depping, så har du et sammensatt, velsmakende og fremfor alt behagelig album. San Silva skriver seg inn blant redaksjonens favoritter fra året.

Even Steine

Foto: Duplex Records

Thulsa Doom - A Keen Eye for the Obvious

Dette er årets comeback innenfor norsk rock. Thulsa Doom beviser at de fortsatt er i stand til å levere herlig partyrock - rockemusikk som er fengende og festlig. Bandet har også blitt mer modent, og selv om de har beveget seg bort i fra den klassiske stonerrock-stilen så har de klart å skape et nytt og særegent lydbilde. Å gjenoppfinne seg selv på denne måten etter tolv år er ganske så imponerende.

Erlend Gylver

Foto: Young Turks

Kamasi Washington - Harmony of Difference

En sterk oppfølger til maktdemonstrasjonen The Epic fra 2015. Det er tydelig hvorfor Washington er en av de mest omtalte nye jazzmusikere, med et stjernelag av musikere og en fantastisk evne til å komponere og improvisere. På denne EP-en presenteres fem nye og vidt forskjellige komposisjoner, som sammenføyes i kontrapunktisk stil på siste låt «Truth».

Frederick A. Baade





Foto: Warner Music

Susanne Sundfør - Music for People in Trouble

Denne stillferdige herligheten er uunngåelig på en liste over 2017s beste album. Sundfør er modig på Music For People In Trouble, hvor hun tar steget vekk fra sitt vante elektroniske og synthfylte landskap. Plata som inneholder et sammensurium av instrumenter og sjangerflørt vil likevel av meg bli husket for sine overraskende vendinger og fragmenteringer. Låta «The Sound of War» vil gi ekko i evigheten. Makan!

Trym Kjøs

Mastodon - Emperor of Sand

Foto: Reprise Records

Med samme produsent som legendariske Crack the Skye, videreutvikler Mastodon sitt lydbilde gjennom Emperor Of Sand. Albumet har en sterk tematikk om kreftsykdom, dens ofre og pårørende. Med dette verktøyet for hånden blir albumet en egen opplevelse. Her er svære melodiøse riff med hard, fyldig og drivende vokal. Skiva er nok det beste som har kommet fra metallverden i år. Om du liker det hardt, anbefaler Blyforgiftning denne plata på det varmeste!

Åsmund Høeg

Foto: Propeller Recordings

Sløtface - Try Not to Freak Out

Sløtface sitt debutalbum! Her får vi høre lettbeint pop-punk og überfengende låter. Det er vanskelig å ikke bli glad av dette melodiøse bråket med skyhøyt energinivå og satsning på sterke refreng. Man kjenner seg igjen i mange av tekstene som handler om sene kvelder og angst for å bli voksen. Dette skildres med selvironi, og med tydelige feministiske undertoner, i punkens ånd!

Maren Høgevold Busterud

Kendrick Lamar - DAMN

Foto: Top Dawg Entertainment

Dette albumet er et lite enigma. Etter min mening er det Kendricks dårligste album til nå. Likevel hevder han seg over alle dagens rappere, selv med en underveldende utgivelse. Om det sier noe om kvaliteten på dagens hiphop, eller om Kendrick som en enestående artist er vanskelig å si.

Det som er tydelig er at Kendrick uansett skaper bølger i musikkverdenen hver gang han kommer med en utgivelse. Selv med et middelmådig album leverer han musikk som overbeviser alle om at han, uten motsigelser, er nåtidens beste rapper.

Sander Engen

Tyler the Creator - Flower Boy

Foto: Columbia Records

En mulig skap-uttreden skapte sitt medieoppstyr, og satt kanskje den faktiske kvaliteten på albumet litt i skyggen. Dette er etter min mening Tylers beste album til nå rent musikalsk, og viste med tematikken og tekstene at det er mer enn bare popkultur som engasjerer han. Det lover godt for framtiden.

Aiming for Enrike - Las Napalmas

Foto: Pekula Records

Erlend Gylver

Baya - Oslo/Harlem

Foto: Luft Recordings&Obscenic

Dobbel-EPen Oslo / Harlem er en basstung, detaljert, og heftig reise med Andrew Murray Baardsen til hans første møte med sin far. Verket bryter elegant med mange av de norske elektronika-trendene, og utforsker etnisitet, personlige konflikter, og afrikansk maskekunst. Den eksperimentelle, røffe vokalen utgjør en viktig del av den distinkte sounden. Variasjonene i plata er så store at du er selv nødt til å oppleve dette universet i et seriøst, deilig gjennomlytt!

Håvard Bjørkøy





SZA - CTRL

Foto: Top Dawg Entertaintment

Paulina Dubkov





Ivan Ave - Every Eye

Foto: Jakarta Records

Chris Gjertsen

Foto: Young Turks

Sampha - Process

Process er et album som beviser at sterke følelser kan resultere i vakker musikk. Den britiske artisten og låtskriveren briljerer med sin fløyelsmyke og særegne stemme over et variert utvalg av instrumentaler. Tekstene er personlige og sårbare, noe som kommer fram i Samphas lidenskapelige vokal. Albumet balanserer organisk og akustisk produksjon med trap-beats og elektriske trommer på en elegant og imponerende måte. Det er fengende og storslagent, men først og fremst umåtelig vakkert.

Martin Ørbeck

Father John Misty - Pure Comedy

Foto: Sub Pop

Det varmer en frossen novembersjel å minnes våren, og denne våren er for meg uløselig knyttet til Josh Tillmans siste soloalbum. Pure Comedy er en sart satireplate, der humoren er mørkere, tonene vakrere og framtidstroen tynnere enn tidligere. Med en lyrikk som skremt og harselerende tar opp fremmedgjøring og forbrukskultur i samtiden, pakket i et språk som samtidig er banalt og sofistikert, men aldri elegant, skapes et barnlig uttrykk. Det styrker narrativets uskyld. Mistys styrke er å poetisk kritisere, men aldri uten at håpet skinner igjennom.

Iben Dahl

Brockhampton - Saturation II

Foto: Question Everything Inc. / Empire

Det er vanskelig å bestemme hvilket av de to albumene som er best, strengt tatt kunne begge to vært på denne listen, men for variasjonens skyld tar vi bare med ett av dem. Jeg storgleder meg ihvertfall til Saturation III, som forhåpentligvis kommer før året er omme.

Sander Engen

Linni - Maksimum

Foto: $vai

Trym Kjøs