Erstatt vinterkulden med et bedre måltid fra sør

Ta en pause fra eksamensstresset og bring Italia til ditt eget kjøkken.

Når novemberkulden setter inn, snøen daler ned og eksamenstiden har ankommet for fullt, da lengter man fort etter en velfortjent og bekymringsløs ferie til varmere strøk. Likevel er det ikke store innsatsen som skal til for å bringe en liten bit av varmen inn på ditt eget kjøkken. Bli med på en liten kulinarisk reise med italienske retter som parmesankylling og tiramisu, og unn deg en liten ekstra glede i hverdagen.

Andre oppskrifter: Sunn, enkel og stille lesesalmat

Parmesankylling med pasta

Foto: Mari Haugan

Ingredienser:

2 bokser hakkede tomater

4 fedd hvitløk, finhakket

1 sjalottløk, finhakket

1 ts salt

1 ts sukker

En klype chilipulver

Basilikum til smaksetting

Olje

400 - 600 g kylling

2 egg

2 dl mel

50 g brødsmuler e.l. til panering

30 g raspet parmesanost

2 ss hvitløkspulver

30 g raspet mozarellaost

Tomatsausen:

- Hakk opp sjalottløk og hvitløk, og fres i en tykkbunnet kasserolle i noen minutter til løken har blitt myk.

- Tilsett tomater, krydder, sukker, og basilikum i gryten, og la småkoke i 20 minutter, eller til sausen har tyknet og oljen som har samlet seg på toppen har fått en rødoransje farge.

- Helt til slutt kan du smake til med litt ekstra salt eller sukker. La deretter sausen stå på lav varme mens du forbereder kyllingen.

Kyllingen:

- Del kyllingfileten i to (for å få tynnere fileter).

- Ta fram tre dype skåler; bland mel i en, ha egg i den andre skålen, og i den siste skålen blander man sammen brødsmulene, den raspede parmesanosten, og hvitløkspulveret.

- Paner kyllingen i rekkefølgen over, og stek i en middels varm panne i en blanding av olje og smør. Legg deretter kyllingen over i en ildfast form, legg en spiseskje med saus på hver filet, og dryss mozarella på toppen.

- Sett kyllingen inn i ovnen på 220 grader og la stå til osten har blitt gyllenbrun, ca. 10-15 minutter. Kok opp pastaen mens du venter på at kyllingen blir ferdig.

- Server med pasta. Hvis du ønsker det lille ekstra kan du også servere med salat og hvitløksbrød. Bon apetit!

Tiramisu

Denne retten er en velkjent og smakfull italiensk dessert som bør stå på alles liste over ting å prøve før man dør. En elegant vri på den klassiske ostekaken, med delikate ingredienser som espresso-kaffe, en liten dose alkohol, og fingerkjeks. Dette kan være akkurat det du trenger for å komme deg gjennom eksamensperioden.

Foto: Mari Haugan

(seks porsjoner):250 g mascarponeost3 eggehviter3 eggeplommer3 ss sukker1 klype salt20 fingerkjeks2 ss konjakk eller amaretto (kan sløyfes for en alkoholfri versjon)3 dl kald espressokaffe3-4 ss revet sjokolade eller kakao til topping

Slik gjør du:

- Bland eggeplommer og sukker, pisk sammen til en luftig egge-dosis. Tilsett mascarponeosten og bland til kremen blir glatt.

- Tilsett en klype salt til eggehviten og pisk stiv. Bland sammen med ostekremen.

- Legg et lag med krem i bunnen av en serveringsskål. Tilsett konjakk eller amaretto til kaffen og dypp raskt fingerkjeksene i blandingen, pass på at kjeksen ikke blir for bløt. Legg kjeksen over kremen og gjenta. Avslutt med et lag krem på toppen.

- Dryss over revet sjokolade eller kakao til slutt og sett desserten i kjøleskapet i minst en time før servering. Nyt med en kopp kaffe og drøm deg bort fra hverdagen med en liten skål av paradis.