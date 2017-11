Velg de beste foreleserne

Det hjelper ikke å sparke den beste foreleseren på Gløshaugen om NTNU virkelig ønsker kunnskap for en bedre verden.

Debatt



I snart et semester har jeg og mine medelever rushet til forelesningssalen hver torsdag klokken ti for kun én ting: Interaktiv forelesning med Morten Andreas Nome. Disse forelesningene har så langt vært de med mest utbytte og faglig forståelse. Ingen som har vært til stede mens Nome underviser kan unngå å legge merke til studentenes valg av matte-parallell. En stadig stappfull forelesningssal kan snakke for seg selv. Mens han ruller rundt på kontorstolen sin, med krittet i den ene hånden og pekestokken i den andre, formidler han med en lekenhet ulik alle andre. Kunnskapsnivået er uten like. Undervisningsmetoden er stødig. Dialog mellom student og foreleser er tydelig tilstedeværende. Man merker at han trives, og studentene suger til seg all kunnskap han lirer av seg.

At Nomes undervisningsdager snart er over, er et faktum jeg ikke kan forstå. Etter tre år som foreleser har institutt for matematiske fag valgt å ikke fornye kontrakten hans. Grunnlaget, så vidt jeg har forstått, er først og fremst at han mangler en doktorgrad. Instituttleder Einar Rønquist sier til Universitetsavisa at de ikke kan «ansette noen etter hvor populære de er, eller på grunnlag av underskriftskampanjer.» Dette henger ikke helt på greip. Nome har fått fornyet kontrakten sin med NTNU seks semester på rad, og er dermed tydelig akademisk kvalifisert som foreleser. I tillegg burde engasjementet vist gjennom over 2300 studenters underskrifter ikke tolkes som ren popularitet, men evalueres som en betydningsfull tilbakemelding til instituttet.

Studentene ønsker å beholde Nome fordi han er dyktig - fordi han er enestående. Mange velger å gå i Nomes forelesninger til fordel for andres, og i ønske om å unnslippe tørr og standardisert tavleundervisning. At kollektivet på instituttet veier en doktorgrad høyere enn erfaring og formidlingsevne, er vanskelig å akseptere for studentene. Et fakultet fullt av doktorgrader er ikke nødvendigvis det beste for studentenes utdannelse, spesielt når en såpass unik og dreven foreleser mister jobben.

Ikke alle responderer like godt til Nomes karakter. For utenforstående kan han ofte virke noe arrogant og selvtilfreds, og hans undervisningsmetoder for alternative innen universitets fire høytidelige vegger. Instituttlederen uttaler seg om at vi studenter ikke tenker langt nok, når en ansettelse på 30-40 år binder fakultetet, og vil være en stor kostnad for skattebetalere og statlige ressurser. For NTNUs framtidige studenter er saken annerledes. En god foreleser som Nome vil kunne inspirere og motivere hundrevis av ingeniør- og forskerspirer til en bedre forståelse og større lærelyst. Han kan være foreleseren som gjør studentenes gnist av nysgjerrighet til et bål, i stedet for å knuse den til aske.

En «vanlig» forelesers metoder vil ofte være demotiverende og virke negativt på motivasjonen til studentene sine. Jeg har derimot aldri opplevd en foreleser med evnen til å dykke i dybden og bredden av fagfeltet uten å miste studentenes oppmerksomhet slik som Nome. Med tanke på hvor mange matematisk dyktige sivilingeniører han potensielt kan inspirere over 30-40 år, skulle en ikke tro at fakultetet taper på å ansette han fast. Jeg mener at instituttet kanskje ikke tenker langt nok, eller mulig ikke langt nok i henhold til studentene deres.