«Jeg heter Ola Nordmann og jeg er medlem. Jeg er også multiorgasmisk.»

Trodde du at presset i senga allerede var for høyt? Tro om igjen. Den mannlige multiorgasmen er her for å bli.

Kommentar



Samfundet arrangerte i november festmøte med temaet sex. Flere ganger i løpet av den litt avstumpede, dog svært underholdende seansen med tre sexologer, meddelte begge mannlige sexologene triumferende at de er multiorgasmiske. En del av oss sitter igjen med flere spørsmål enn svar. Størst av dem alle: Den mannlige multiorgasme…? Og har jeg levd livet litt dårligere uten?

Er du nysgjerrig som meg, har kanskje du også tatt turen innom flere sider på nett og lest om multiorgasmer, perleorgasmer, eller serieorgasmer. Det kunne like gjerne ha stått enhjørning, havfrue, eller huldra, fordi for mange er dette fenomenet en myte i aller høyeste grad. Mikser du den mannlige orgasmen i denne heksegryta, har du rett og slett det perfekte Asbjørnsen og Moe-eventyret.

Ifølge sexolog Dag Eian eksisterer konseptet i aller høyeste grad. Eian fortalte en anekdote fra sitt eget liv om å innse en dag at man er dårlig i senga, for så å ta på tenkehatten og etter litt om og men bli et multiorgasmisk vesen. Det må nevnes at konseptet med flere klimaks er mer kjent i de kvinnelige sirkler, men informasjonsflyten om dette delvis tabubelagte temaet forhindres av useriøse aktører. Nettsider som kk.no og andre kvinnesider, har som regel titler som «Slik blir du god i senga» eller andre fraser som sikter på å ta knekken på selvtilliten din før du har lest første avsnitt. I samme artikkel får du vite at du ikke har prestert om du ikke presterer flere ganger.

Etter innrømmelse om ikke å være multiorgasmisk, spurte en modig sjel på talerstolen om dette ikke bidrar mer til prestasjonshelvetet menn allerede befinner seg. Det er et glimrende poeng. Skal vi tro sexolog Gro Isachsen er menn i Norge skikkelig dårlig i senga nettopp fordi folk roper det siste JA-et for tidlig. Men om utfordringen vi møter på soverommet i dag er å holde styr på én orgasme, blir det å skulle forvente fire til på en akt, hakket for kravstort. Som min kollega innrømmet: «Jeg syns multiorgasmer virker ganske slitsomt. Det er som regel nok med én».

Er det likevel slik at om ikke begge partnere har et utall forskjellige orgasmer, så har man et dårlig sexliv? Som karen på talerstolen mente, har vi nok med å mestre det vi allerede har fått i fanget. Stress og nervøsitet dreper sexlivet. Om man er avslappet nok til å slå seg til ro med det man har fått, så blir det enklere.

Sexologene har på den andre siden et par gode poeng: Det gagner menn i like stor grad som kvinner å kjenne kroppen sin, kutte ned på pornoen (men ikke helt), og terpe bekkenmuskulaturen for å unngå framtidig inkontinens. Om det blir formidlet at menns seksuelle høydepunkt ikke er begrenset til de få minuttene som så ofte blir gjort narr av, men at grensene er flyttet milevis med flere typer og lengre orgasmer, kan vi innskrenke skillet mellom kvinner og menn enda mer.

Jeg oppfordrer folk til å strebe etter å få alt i livet. Er du mann, så jobb for multiorgasmen. Ikke for å imponere kjerringa med å være en barsk kar med 100 prosent kontroll over ditt eget klimaks. Gjør det for deg selv.