Rosenborg - Real Sociedad: Livefeed

Etter en tragisk avslutning på kampen mot Zenit, skal det mye til for at Rosenborg skal klare å avansere videre i Europa. Men kamper må fortsatt spilles, og håpet lever såvidt. Vi møter opp for å se Trøndelags eneste alibi i kommende VM "lede" troillungan mot spansk motstand.

Kom gjerne med spørsmål i kommentarfeltet på Facebook og dusken.no. Vennligst trykk F5 for siste oppdatering.

Etter kampen:

Der er det over på Lerkendal og eventyret i europa er ferdig for denne gang. En kamp mot Vardar venter enda i Skopje men all mulighet for avansjement er nå altså borte. De har spilt en helt ok kamp i dag, greie defensive helt til en liten glipp slutten. Bra kjempet i dag, men nådde ikke helt opp til det høye spanske nivået.

Matchen er kanskje ferdig, men det er ikke vi. Your's truly har ranet seg inn på pressekonfen og sitter nå nervøse og venter. Kanskje lurt å sette på lydløs her.

Pressekonferansen:

Vi sitter på tredje rad og klarer knapt høre oss selv tenke, mellom all spansken som snakkes i rommet. Det tikker inn en melding fra fattern som likte livefeeden, goals.

Har roet seg ned her nå. Vi venter stadig på at Bruttern skal komme. Kan ikke klandre Kåre for å ta en stund etter et sånt tap men come on.

- Real Sociedad:

Trener for Real Sociedad kommer endelig inn. Er tekniske problemer hos de spanske TV-folkene noe som forsinker seansen ytterligere. Helt spanske tilstander her nå.

Trener Eusebio lirer av seg noen gloser på spansk. Vi plukker opp complicado men lite annet. Må ikke forveksles med nylig avdøde portugisiske Eusebio, også kjent som den svarte perlen.

Blir oversatt at treneren mener seieren var fortjent. Målet kom takket være innbytterne og var hardt tilkjempet. De har nå enda mulighet til å bli først i gruppen og er fornøyde med det.

Noen spørsmål nå. På spørsmål om de kom for å vinne eller spille uavgjort svarer Eusebio at de alltid prøver å vinne. Så greit.

På spørsmål om hvorfor Bendtner ikke var god idag nikker treneren bekreftende lenge, før han svarer at de er et godt lag.

- Rosenborg:

Der vandrer Kåre inn på pressekonfen og han får først spørsmål om hva planen for å vinne var. "Planen var mye av det vi holdt på med og har generelt god kontroll og skaper mye, men det holder ikke helt inn og holder ikke til å score mål. Eller, vi scorte vel ett mål"

Var det mye nerver på starten? "Nja, var vel i hvert fall litt upresist utpå der. Hovedtanken var å komme inn bak dem, og det funka flere ganger, men vi satt ikke ballen i mål"

"Hadde kampen gått ordentlig for seg hadde vi i hvert fall scoret ett mål. Vi nærmet oss topp europeisk nivå."

Hvordan kjennes det med et feilaktig annulert mål?

"Det kjennes jo ikke godt og det er helt klart at det er feilaktig annulert og det er vel kjent at dommeren ikke alltid er på vår side i Europa, uten å klage for mye på dommeren. Vi har gode dommere i Eliteserien får jeg vel nøye meg med å si"

Hadde dere vært fornøyd med uavgjort i dag?

"Nei, vi var her for å vinne. Hadde ikke vært noe trøst å spille uavgjort mot et topp europeisk lag heller. Mye skuffelse i garderoben ja. Men vi har nærmet oss et høyt nivå som vi må med oss videre inn i eliteserien"

Slutt: RBK 0 - 1 Real Sociedad

Andre omgang:

90: Der er det over. Lufta er nå offiselt helt ute av ballongen.

90: Neimen om det ikke ble et gult på Iñigo på tampen der. Skaller nærmest ned stakkars Samuel Adegbenro.

90: God stemning i bortesvingen i det Real Sociedad får blåst frispark på en contring. Står og trikser nå spanjolen.

90: Stor sjanse for RBK der i det det legges inn fra venstre, men ingen av de fire hvitkledde spillerne i boksen får en tå på den.

90: Har sjelden sett Lerkendal tømme seg så raskt som nå. Flere enn oss som mistet håpet.

89: MÅL: Der fikk vi desverre rett ja... Oyarzabal glir sømløst gjennom RBK-forsvaret og sentrer ballen i mål på retur. Rosenborg må nå ha to mål iløpet av tilleggstiden for å ha det minste håp om avansjement. Riktignok er legenden om Bendtner stor, men ikke så stor.

87: Pressetribunen begynner å tømmes nå. Virker mer og mer som om dette ender med kjedelige 0-0. Den spanske Snapchat-berta er for lengst borte. Vi husker fortsatt Zenit-kampen og vet mål kan komme når som helst.

87: Spillerbytte på Rosenborg. Ut Bjørdal, inn Gersbach.

85: Spillerbytte på Sociedad. Ut Canales, inn Zubeldia. Mer defensiv styrke fra spanjolene settes inn.

84: Båren bæres ihvertfall av banen uten noen passasjer. Kan virke som det var Reginiussen som fikk seg en trøkk.

83: En Rosenborg-spiller ligger nede med skade. Vi er litt usikre på hvem og hvorfor.

82: Mindre spansk dominanse nå. RBK presser mer på og spanjolene begynner å se mer og mer ukomfortable ut i forsvar, uten at det er helt krise bak for bortelaget. Sociedad tar det derimot veldig med ro i angrepsspillet, muligens fornøyd med uavgjort i dag.

79: Dagens tilskuertall er 18 307. Bra oppmøte av trønderne i strandværet, men trist om alt de får er 0-0.

78: Spillerbytte for Rosenborg. Ut Rasmussen, inn Skjelvik. Skal vel få inn litt fart i forsvaret for kunne svare på spanske kontringer.

76: Litt spill i motsatt banehalvdel fra Rosenborg og ballen ender hos Adegbenro. Nigerianeren ser midlertidig ut som om han ikke var helt forberedt på ball og ender med å lobbe lærkula til side for mål.

75: Rosenborgs første corner får trampeklapp. Går ut til nok en dødball.

74: Stor sjanse for RBK der! Mike jensen får en fin pasning fra Hedenstad og prøver å sentre den inn 45 grader foran boksen til Nicklas Bendtner, men der er stopperkjempe Martinez og den blir til slutt klarert. Ser litt bedre ut fremover på banen for hjemmelaget nå!

73: Sociedad og Carlos Vela kommer seg stadig nærmere Rosenborgs goal. Er få som tviler på at trønderne fort blir sjanseløse, om det baskiske dyret virkelig begynner å vise muskler.

72: Carlos Vela vet virkelig å utnytte den snaue halvtimen han får på tampen av kampen her, leker seg på venstrekanten nå. Får ikke veldig mye ut av det, men ser nå i hvertfall bra ut.

71: To store sjanser til La Real på kort tid nå, er ikke bare kjernen som har våknet. Hansen må ut i full strekk begge ganger.

70: Lekkert balspill fra baskerne blir plutselig stoppet idet RBK bryter. Dommeren svarer med å blåse frispark for gud forby at det faktisk scores i denne kampen.

69: Om ikke annet har scoringen vekket kjernen til live. Hadde vært veldig viktig for Rosenborg om de kunne fått et mål.

67: Buingen varer ikke for lenge så virker som om de fleste kan gå med på at det er fair. Så ut som keeper ble taklet der.

66: Målet kom fra et frispark det tok evig tid å slå. Mye knuffing i feltet og ballen ender plutselig i mål. Jubelen slutter brått i det Lerkendal hører dommeren blåse mens han peker på keeperen som sitter på bakken.

66: Rosenborg får et mål annulert!

64: Rosenborg svarer med et bytte, Levi ut for Jevtovic.

64: Der kommer spiller nummer 11 på banen, en kjenning for de fleste fotballfans, nemlig Carlos Vela. En leken mexicaner som har spilt på Arsenal sammen med selveste Nicklas Bendtner. Var vel de som skulle videreføre Arsenals lekre angrepsspill etter Henry og Bergkamp. Gikk ikke helt veien det.

63: Midtbanespiller Canales prøver seg på et skudd i ren frustrasjon, håpløst.

62: Rasmussen kriger til seg en ball og starter et løp. Men ingen blir med og uten passnings-alternativer ender angrepet fort.

60: To av spillerene på Sociedad har tidligere spilt for Real Madrid, altså spiss Willian José og midtbanespiller Asier Illarramendi. Lite som tyder på at de noen gang har spilt med Cristiano Ronaldo, og en skal ta hardt i om man vil kalle dem ex-Galacticos.

58: Vi er nå tilbake til begivenhetsløs, baskisk dominans. Trilles mye ball. Dommerens gjentatte, unødvendig blåsing får dette i tilegg til å virke stadig mer som en håndball-kamp. Hvor enn Petter Veland er nå håper jeg han skammer seg over spådommen; "scorer mye men slipper mye inn og".

55: Får inn tips om at tidligere nevnte Reka og begynner å drifte bort fra kampen. Snakkes nå så mye om andre kamper på MAX at det spekuleres i om han har investert noen kroner.

54: Med-kommentator foreslår en vits om at frisparket dommern nettopp ga, er like billig som Kitchn sitt tilbud, men dere fortjener bedre enn som så kjære lesere.

53: En melding fra Kitchn tikker inn på mobilen med et Black Friday tilbud. Må jo kjøpe julegave til dama så leser hele meldingen og synes nesten det er mer spennende enn kampen.

52: Kaptein Xabi Prieto prøver seg på dagens første luke, snedig forsøk, men Hedenstad stenger tunnelen før det er for sent.

50: Da er vi tilbake etter en meget solid taco. Andre omgang har startet meget likt som første avsluttet. Mye Real Sociedad. Vi får også dagens første corner til baskerne.

46: Kampen sparkes nå igang. Kommer ikke til å bli en foss av oppdateringer fra oss de første fem, da vi enda ikke er ferdig med tacoen. Sjekk VG Live imens så er vi tilbake rundt 50 min inn i kampen.

Pauseprat

Ikke den helt store omgangen, men vi har vært vitne til noen fine angrep og noe små tendeser til tiki-taka fra spanjolene. Beste RBK-spiller har nok vært Adegbenro som har vært den eneste ordentlige trusselen mot Iñigo Martinez og co. Eneste som har vært tammere enn fotballen vi har sett må da være de spanske supporterene. Meget lite lyd til tross for relativt godt oppmøte. Vi håper på tiki-taka fra spanjolene i og ekte kontringsfotball fra Troillan i andre omgang.

Smultringene som vanligvis severes på presserommet i pausen var idag borte innen fem min. Man skal ikke uthenge kolleger men vi er da ikke ekte journalister heller. Kan derfor henge ut Radio Marca som de mest aggresive smultrings-spiserne vi har sett. Det Radio Marca ikke vet er at det serveres taco i etasjen under. Det vet vi og vi smiler nå lurt til spanjolene.

Overhørte Rekdal klage på at Rosenborg ikke hadde nok brudd i første omgang. Hvordan Reka tenker at de skulle fått til det mot et så godt Sociedad klarer ikke vanlige folk som oss å begripe, men regner med at han har fullstendig rett.

Første omgang:

45: Der blåses det av og omgangen er over.

43: Som en 12-åring på FIFA drar Adegbenro inn fra kanten og løsner et skudd. Har imidlertid glemt å holde inne finesse og keeper plukker greit ballen.

41: Spanjolene jager nå litt mindre når Rosenborg får ball. Dette fører til at trønderne kommer stadig høyere i banen.

39: Nok et RBK-angrep fører til et skudd fra Levi. Ballen flyr rett over mål. En av kveldens største sjanser der.

38: Rosenborg mer med i kampen nå. Kommer med stadig flere angrep.

34: Godt oppmøte på pressetribunen idag. Vi sitter i nærheten av Sociedads "mystory-reporter", som får Duskens oppmøtte til å ufrivillig mimre tilbake til sin spanske ex. Hun kunne danse hun.

32: Etter halvtimen har Sociedad hatt ballen drøye 70 % av kampen. Ikke alltid samsvar mellom ballbesittelse og resultat, men er tøft å vinne kamper om man ikke har ball. Vi kan vel isåfall håpe på lignende tilstander som oppgjøret mellom Celtic og Barcelona tilbake i 2012, hvor Celtic hadde ballen 27 % av kampen, men snek seg til en 2-1 seier. Håpfulle vi i redaksjonen.

29: Et hardtkjempet angrep fra RBK går over i frispark. Skal samtlige 10 løpe så mye under hele kampen kommer flere til å bli slitne.

27: Så dømmer dommer n'te frispark til Sociedad. Så ut til å være mer berettiget denne gangen, men høster lite bifall fra kjernen.

26: Nok en gang er det Adegbenro som blir spydspiss i et av Rosenborgs angrep. Slås en lang ball fra dypet men blir dømt for offside.

24: Meget stille blant bortfansen nå. Kan vel kanskje mistenke at kampen ikke er like spennende for de tilreisende som en bortekamp mot f.eks. Real Madrid.

22: Dommer gjør seg stadig mer upopulær i det han gir spanjolene nok et billig frispark, denne gangen under et av Rosenborgs sjeldne besøk på motsatt banehalvdel.

21: Etter en periode med mye frem og tilbake har Adegbenro en stor kontringsmulighet. Kommer seg ikke helt forbi backen og dommer blåser mot nigerianeren. Uforklarlig det der, kjernen er heller ikke fornøyd.

17: Mens presset utenfor Rosenborgs sekstenmeter fortsetter kan vi meddele nyheten at den tidligere storspilleren Robinho idag ble dømt til 9 år i fengsel. Kan alltids være verre.

15: Frispark i strålende posisjon til Sociedad nå. Sergio Canales smeller til, men sender den halvmeteren over buret til André Hansen.

12: Henger igjen litt gullkonfetti i taket over kjernen, minner oss om festkvelden på Lerkendal for fire dager siden. Om det blir like god steming i dag kan en tvile litt på, spesielt om Sociedad får kontrollere som de gjør nå.

11: Sociedad har nok en gang etablert et press mot Rosenborgs boks. Jobber seg fra kant til midten, inn igjen og ut igjen, leter etter en åpning men finner det foreløpig ikke

9: Adegbenro har igjen funnet sin faste plass på venstrevingen. Posisjonerer seg omtrent 2 meter fra sidelinja og 40 meter fra ballen.

8: Der gjør nesten Adegbenro det helt store! Ballen blir slått opp og han bruker farten sin til å komme alene med keeper. Klarer desverre ikke få helt kontroll på ball og det ebber ut i ingenting.Trønderne viser at de ikke blir så lette å slå på hjemmebane.

7: Kampens første frispark blir dunket opp til Bendtner som ikke får noe ut av det.

6: Spanjolene fortsatt i føringen. Ballen har knapt vært på motsatt banehalvdel. Ikke bra for RBK.

3: Sociedad har hatt ballen mest i starten her, to store sjanser i starten. Ikke helt patent start av RBK.

1: Der er vi i gang! Spanjolene sparker i gang første omgang, i det som forhåpentligvis blir en minneverdig kveld i Trondheim.

Før kamp:

Lagene er som følger:

RBK (4-3-3): André Hansen; Vegar Hedenstad,Johan Bjørdal, Tore Reginiussen, Birger Meling; Mike Jensen, Jacob Rasmussen, Anders Trondsen; Jonathan Levi, Nicklas Bendtner, Samuel Adegbenro

Real Sociedad de Fútbol (4-3-3): Gerónimo Rulli; Álvaro Odriozola, Raúl Navas, Iñigo Martínez, Alberto De la Bella; Xabi Prieto, Asier Illarramendi, Sergio Canales; Juanmi, Willian José, Mikel Oyarzabal

Da er vi på plass på Lerkendal før kveldens storoppgjør. Rosenborg må som kjent vinne i dag for å ha mulighet for avansement i Europa.

Sociedad stiller med et meget sterkt lag med blant annet storscorer Willian José og stoppertalent Iñigo Martinez, som har vært koblet til en overgang til omtrent alle spanske storklubber. Vi håper på et fyrverkeri av en kamp og en maktdemonstrasjon fra Troillan.

Allerede 40 minutter før kamp har spanjolene markert seg. Mye hvitt og lyseblått på bortetribunen som lager lyd fra seg. Prøver å overdøve Astrid S som runger på høytaleranlegget, uten hell der.

At gradestokken viser 9 grader er nedslående nyheter, for de av oss som håpet den trønderske før-vinteren kunne vært med på å temme spanjolene. Undertegnende har kledd på seg nok ull til å krysse vidda, og er mildt sagt varm.

Relativt fullt på bortetribunen en halvtime før kamp. Mange som har tatt turen fra San Sebastian for å se sine helter sikre avansement til utslagsrundene. Ex-Arsenal spiller Carlos Vela er ikke å se fra start i dag til redaksjonens store skuffelse.Håper på et friskt innhopp fra mexicaneren.

Petter Veland har tatt turen ut av studio og blir intervjuet før kampen. Håper pliktskyldig på Rosenborg seier, og kan meddele at La Real er et lag som både scorer og slipper inn mye.

Der runger bilde t’en Ivers over et Lerkendal som fylles opp i skrivende stund, blir nok relativt fullt her i dag.

De av oss som var på kampen mot Zenit merker stor forskjell på Sociedad-fansen og russerne. Der zenit-fansen buet står de langt mer sjarmerende spanjolene med skjerfet over hodet og munnene lukket.