Får bot etter eddikhendelse

To studenter har fått forelegg for «uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse».

Nå er det klart at to studenter blir ilagt en bot på 10 000 kroner etter hendelsen tidligere i høst der flere studenter fikk i seg 35 prosents eddik under et arrangement i fadderuka. Det skriver Adresseavisen.

Studentene dømmes for brudd på staffelovens paragraf 280: «Uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse»

Oppsto livstruende tilstand

– Vi mener at skaden på den fornærmede studenten var betydelig fordi det oppsto en livstruende tilstand med behov for akutt medisinsk bistand ved St. Olavs hospital, sier førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Totalt 15 studenter ble sendt til St. Olavs hospital etter å ha fått i seg eddik under opptak til linjeforeningen Smørekoppen i august. Én av studentene ble liggende på intensivavdelingen med omfattende skader.

Har beklaget seg

I ettertid av hendelsen har linjeforeningen gått ut og beklaget hendelsen.

– Det er en veldig uheldig og beklagelig hendelse. Det er ikke slik vi ønsker å ta imot våre medstudenter. Vi tar saken på største alvor, og beklager på det sterkeste overfor alle involverte, skrev Oscar Lilleløkken, leder av linjeforeningen, i en e-post til Under Dusken.

Linjeforeningen har også varslet en gjennomgang av sine rutiner.