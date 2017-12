5. desember

Ble det litt mye for mye fyll og litt for lite lesing? Dette er metodene for å redde deg inn til ståkarakter!

Metode 1: Er det en multiple-choice eksamen? Fortvil ikke. Det du gjør, er å ta med deg en terning. Trill for å velge hvilket svar du skal huke av. Er du heldig, treffer terning-øynene nok riktige svar, og du står. Grattis!

Metode 2: Noen ganger i livet må man legge skjebnen sin i Guds hender. Rett før eksamen, send en aldri så liten bønn til himmelen om å redde deg. For å øke sannsynligheten, ta med deg en kalott, et krusifiks og en bønnematte snudd mot Mekka. Da er det tre ganger så stor sjanse for at noen svarer dine bønner!

Metode 3: Finn ut hvor faglærer har kontor, og bryt deg inn på natten før eksamen. Er du heldig kan du kanskje finne fasiten, og pugge den i siste liten. Forlat åstedet før morgengry for å ikke bli fersket, og kom deg til eksamenslokalene. Prøv å ikke sovne!

Metode 4: Tatover hele pensum skjult i et motiv á la Michael Scofield i Prison Break. Når du skal finne svaret på en oppgave, be om å få gå på toalettet, finn et avlukke og stripp av deg klærne for å finne svaret. Eventuelt bare møt opp i baris for å unngå gjentatte toalettbesøk.

Metode 5: Farg håret hvitt, smink på deg noen rynker og skaff deg et fingerbøll. Når du møter opp på eksamen later du som du er en eksamensvakt. Gå rundt og del ut ark, og skriv ned hva de andre svarer på oppgavene underveis. Når du har alle svarene legger du besvarelsen på en ledig pult, og drar på toalettet for å ta av deg kostymet. Kom tilbake, sett deg ved pulten og lever besvarelsen. Garantert A!