Nå er programmet til Trondheim Calling klart

115 konserter på 15 scener, og Studentersamfundet blir integrert i vinterens festival.

Etter å ha sluppet seks hiphop og RnB navn i forrige uke, blant andre Hkeem og Emir, er nå hele programmet til Trondheim Calling klart. I dagens slipp blir det bekreftet 18 nye navn, og som tidligere er det utelukkende norsk musikk med god sjangerbredde.

To av artistene, som punk-rock bandet Wet Dreams og indie-folk douen Temporary, husker vi i fra UKA-17 og Knaus, der de ga oss to overbevisende konserter. Mens Temporary åpnet Knaus under UKA med en minneverdig konsert, avsluttet Wet Dreams med det vår anmelder betegnet som et brakende kalas.

Andre artister kjenner vi fra Trondheims musikkscene, som indie bandet Haunted Mansions, og jazz-prosjektet Steamdome. Sistnevnte er et prosjekt i regi av Ola Kvernberg i samarbeid med Moldejazz og Trondheim Jazzfestival, som inntar Byscenen på festivalens første dag. I tillegg vil Jonas Skybakmoen, kjent som vokalist og frontfigur i Johndoe, debutere som soloartist på festivalen med nytt band og ny musikk.

Fra resten av landet kommer blant andre Oslogruppa Whales & This Lake, som i høst ga ut sitt debutalbum etter å ha turnert Norge med sin ambisiøse elektropop. Bodøgruppa Virkelig, som har spillt på landets største festivaler, og duoen Sam & Sky fra Loddefjord, som lager dansbar elektropop på bergensk. Dette slippet burde inneholde noe for enhver smak.

Samfundet blir en større del av festivalen

Nytt dette året er at Samfundets konsertscener vil få en mer framtredene plass under festivalen. Klubben, Storsalen og Knaus vil alle være scener under festivalen som arrangeres fra torsdag 1. til lørdag 3. februar. P3 Urørt vil denne vinteren også vende tilbake til Samfundet, med en egen urørt scene på Klubben fredag og lørdag under festivalen. Medlemmer på Samfundet vil også kunne få kjøpt 3-dagers festivalpass til en rabattert medlemspris.

Videre vil også Byscenen være scene under festivalen, og istedenfor Brattøra og Solsiden har festivalen i år satset på å være enda mer sentrumsnær. Med scener på blant annet Good Omens, Diskoteket, Fru Lundgrens, Olavshallen og Moskus vil det forhåpentligvis bli god kok i midtbyen i februar. Lørdag vil det også bli gratiskonserter i Vår Frues Kirke, og Trondheim Kunsthall vil bli gjort om til nattklubben Hysj! Med programmet på plass ligger dette ann til å bli den største utgaven av Trondheim Calling noensinne.