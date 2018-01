Disse sakene ble mest lest i 2017

Fra nattbuss til prostitusjon, årets 15 mest leste saker gir et variert innblikk i Under Duskens dekningsområde.

Vi oppsummerer året som gikk med å gi et gjensyn med de 15 sakene som har blitt best lest på underdusken.no i 2017.

Vi håper dere vil følge oss gjennom nok et år med hissige kommentarer, opplysende studentnyheter og undersøkende reportasjer!

15. Jeg stappet min egen kuk opp i rumpa

Vi må få for å ha en variert toppliste, om ikke annet. Denne artikkelen kan best beskrives som en form for gonzojournalistikk, og videre taler kanskje overskriften for seg selv.

Ikke lest den? Klikk her!





14. Det som ikke må glemmes

I denne kommentaren, som ble skrevet i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse, ønsker vår journalist at selvmord skal settes på dagsordenen.

Kommentaren kan leses her.





Foto: Hans Fredrik Sunde

13. Hvordan bli full, med konto på (nesten) null?

Denne artikkelen fra februar gir en oversikt over hvilke tilbud de forskjellige utestedene i Trondheim har de ulike dagene.

Les artikkelen her.







12. Spis møkk - millioner av fluer kan ikke ta feil

– Listepop har en fordummende effekt på all musikk, skriver vår kulturjournalist.

Kommentaren vekte mange reaksjoner, og ble godt lest. Her kan du lese den.





Foto: Astrid Bøhler

11. Jeg HATER cashless

Vår husskeptiker lot seg irritere av cashless under UKA, og skriver blant annet at «som Jesus gjorde med pengevekslerne i guds tempel i sin tid, bør også vi gjøre med Cashless-teltet».

Les mer her.







10. Flom på lesesal

I mars ble en lesesal på Dragvoll oversvømmet etter at det gikk hull på en vannledning. Det tok 20 minutter før lekkasjen ble stoppet, og et videoklipp i artikkelen viser hvordan vannspruten sto ut i lesesalen.

Les saken og se videoen her.





Foto: Privat

9. Dette er ikke tiden for å hylle Studentersamfundet

I november ble Trondheim og Samfundet objekt for internasjonal oppmerksomhet etter at det ble arrangert nazifest i et av lokalene på Samfundet.

– Det er mange utmerkede grunner til å gi Samfundet fem stjerner, bare ikke akkurat i dag, skrev vår journalist om reaksjonene som kom i etterkant av hendelsen.

Her kan du lese kommentaren.





8. Nytt UKEslipp vekker reaksjoner

Da Martin Garrix ble annonsert som headliner til UKA, strømmet Jodel over av reaksjoner – stort sett negative. Likevel, konserten, som fant sted i Dødens dal, ble utsolgt rekordfort.

Les saken her.





Foto: Hans Fredrik Sunde

7. Narkotika på nett

Nok en «gammel klassiker». I denne reportasjen snakket våre journalister med «Jonas», som kjøpte narkotika på deep web. Temaet var mye omdiskutert tidligere i år, blant annet etter en episode av serien Innafor, og vi mistenker at denne dukket opp i mange søkeresultater.

Les reportasjen her.





6. Med kultur i blodet

Bendik Johansen er et kjent fjes for alle som frekventerer Studentersamfundet. I denne artikkelen fra januar forteller den populære døravakta om fotografdrømmen og hva som gjør Samfundet så spesielt.

Les mer her





Foto: Vilde Charlotte Jacobsen

5. La-deg-begeistre!

UKErevyen Ta-de-du imponerte vår anmelder, som blant annet skrev at «Innslagene vil få deg til å føle deg ondskapsfull, klein og kvalm. Du vil bli rørt og være på kanten av å gråte. Du vil få lyst til å hive deg på scenen og synge med.»

Anmeldelsen kan leses her.









4. Ikke vær så gjerrig på kroppen din

Denne kommentaren om organdonasjon, publisert i januar 2017, nådde langt i året som gikk.

– Jeg håper ikke du dør. Jeg unner ingen det. Likevel er det noen forberedelser du må gjøre, og du må gjøre dem nå, skriver vår journalist.

Les kommentaren her.







3. Slik lager du ditt eget juleøl

Også her mistenker vi at søkemotorer må få noe av æren for trafikken. Denne saken fra 2012 oppdages stadig av nye lesere rundt juletider, og endte i år som vår tredje mest leste sak.

Les guiden her.





Foto: Caroline Ramnæs

2. Studenten Stine selger sex

Ingen årsoppsummering uten. Denne klassikeren fra 2014 er stadig blant våre mest leste saker. En kan bare undres hvorfor.

Har du ennå ikke lest reportasjen? Du finner den her.







1. Bystyret vedtar gratis nattbuss

I september ble det endelig klart: Både Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune sa seg villig til å bli med på finansieringen, og det ble vedtatt at nattbuss skal inngå i periodekortet for studenter. En sak som var viktig for mange studenter, noe som også viste seg i Under Duskens lesertall.

Les saken her.