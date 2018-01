Flere studenter for niqab-forbud enn imot

41 prosent av studenter mener at bruk av heldekkende ansiktsplagg skal forbys i høyere utdanning.

En undersøkelse utført av Sentio og Universitas viser at fire av ti studenter stiller seg negativ til bruken av niqab i høyere utdanning, melder Universitas i dag. 39 prosent har stemt for niqab, som gir en 20 prosent som har svart at de er usikre.

Tidligere i fjor foreslo regjeringen et niqab-forbud som blant annet Universitet Nord stilte seg positiv til forbudet.

Leder av Studenttinget, Sindre Kristian Alvsvåg, synes det er synd at så mange studenter ikke støtter bruken av niqab.

– Vi har ikke vurdert å ta det opp igjen på grunnlag av undersøkelsen som kom ut i dag. At fire av ti studenter mener dette håper jeg personlig er på grunn av uvitenhet.

Studenttinget vedtok i September enstemmig å gå imot forbudet.

– Det tror jeg var fordi de hadde fått god informasjon i forkant. Det viktigste er å respektere andre skikker, forteller Alvsvåg.

Frykter niqab

Professor ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Anne Birgitta Nilsen, har tidligere forsket på flerspråklig kommunikasjon. Hun mener også at det uvante spiller en rolle i resultatene fra undersøken.

– Niqab skaper frykt. Jeg kan tenke meg at det kommer av at det er uvant. En del mennesker forbinder dessuten niqab med terrorisme, sier Nilsen til Universitas.

Alvsvåg forteller at Studenttinget ikke kommer til å ta opp bruken av niqab igjen, med mindre noen ber om det.

– I mine øyne har vi hatt god politikk på det, sier han.