Norges mest ensomme studentby?

Ensomhet kan ramme alle. Sammen kan studentorganisasjonene kanskje løse det.

Trondheim - Norges beste studentby. Ikke sant? Det er i alle fall noe mange liker å proklamere. Meg selv inkludert. Trondheim er nok Norges beste studentby. På noen punkter kan vi bli bedre, ensomhet er ett av disse punktene. Kanskje det er ekstra tungt å være ensom i Trondheim, nettopp fordi en har forventninger om at dette er Norges beste studieby. Her hvor det er så mye å bli med på. Men hva med de som likevel havner utenfor?

Ensomhet er et komplekst tema, og et tema jeg langt ifra er ekspert på. Jeg ønsker å ta det opp, fordi det er så viktig. Ikke fordi det er et nytt tema eller fordi det er kontroversielt, men fordi alle fortjener å føle seg som en del av studiebyen Trondheim. Her skal ingen føle seg ensomme!

Det er flere faktorer som spiller inn på om noen føler seg ensomme, og det trenger ikke å være så enkelt som at en person alltid er alene. Noen føler seg ensomme fordi de mangler den ene personen i livet sitt de kan betro alt til, uavhengig om det er en venn, en kjæreste eller et familiemedlem. Det går an å være ensom selv om du har mange venner. Hva om du ikke føler du kan slappe av rundt vennene dine og være deg selv. Ensomhet kan også komme av et savn av familie og venner hjemmefra. Å ikke være i de trygge omgivelsene man er vant til kan være vanskelig. Kanskje de også flytter til en hybel hvor de bor helt alene.

Blant studentene er mange tilflyttere på utkikk etter nye venner i en ny by, og derfor er det er så utrolig viktig med litt organisert sosialisering i starten av et nytt studieår. Det er nettopp derfor fadderukene er så bra. I det siste har også flere linjeforeninger blitt flinke til å tilpasse seg en mer divers studentgruppe. Fadderukene handler om så mye mer enn bare fylla og fester. Hva med de som fortsatt føler seg utenfor etter fadderukene? Det er jo ikke gitt at du finner dine framtidige venner i faddergruppa du er plassert i. Hva med de som bytter studie underveis i utdanningen? Om det så er etter to uker eller to år. Det er så mye av det sosiale ved et studie som blir plassert iløpet av fadderukene. Er vi flinke nok til å plukke opp de som ikke finner seg til rette?

Et tips som stadig dukker opp når det er snakk om å komme seg ut av ensomheten, er å melde seg inn i en forening, organisasjon eller idrett. Akkurat her har vi i Trondheim mye å stille opp med. Vi er en by med utallige studentorganisasjoner. Kanskje vi kan løse ensomhetsproblemet sammen. Det er i hvert fall noe vi alle sammen bør ta på alvor. For det er jo ikke slik at en organisasjon kan ha plass til alle. Kanskje det derfor hadde vært en idé med en felles portal for de som ikke får vervet de søker? På den måten kan organisasjoner som har bruk for den kunnskapen og det engasjementet en søker har tilby en plass. Noen organisasjoner har for mange søkere, noen har for få. Til sammen bør vi ha nok plass til alle. Vi bør også ta en runde med oss selv når vi ser på hvem vi tar opp. For hva skal telle mest? De som passer best inn i gjengen, de med riktige forkunnskaper, de som har mange verv og vil få til alt?

Vi med 1500 frivillige bør også ha plass til de som trenger Samfundet mer enn vi trenger dem. For jeg tror fort det vil vise seg at de var akkurat det vi trengte!