Foammm med en vakker serenade

Et solid høydepunkt under Knausfestivalen.

Dag to av Knausfestivalen er godt i gang med en fantastisk åpning av Tøfl. Til å følge opp trer en blandet gjeng som ser ut som en ren stereotyp på et shoegaze-band. Et stykk bøttehatt, et stykk tartar-mønstret skjerf og hengende hoder med rikelige mengder flatt hår som skygger over øynene. Det krever én introlåt før lydfolkene får jevnet ut vokalen og bandet får skjerpet fokuset til publikum. Med låt nummer to får Foammm begynt å vise hva de er gode for.

Låt nummer fire, «There Is Somewhere You Need To Be» kjøres i gang med en hardttreffende intro, og både vokalist og førstegitarist får virkelig vist seg fram med en nydelig framførelse. Det følges opp med «If Yourself, Believe» og jeg blir igjen imponert over det melodiske gitarspillet. Jeg begynner likevel å savne litt lyd fra bassen.

Låt seks følger opp med en noe svakere vokalframføring, men heldigvis gjør spesielt trommisen en ekstra god innsats som får låten til å sitte. På siste låt får vi en smakebit på det kommende albumet, og det er endelig litt hørbar bass, dog kanskje litt for sent ut i settet. De klingende melodiene avslutter konserten bra, selv om jeg forlater lokalet med et ønske om et par låter til.

Alt i alt var denne konserten overbevisende. Selv med gjennomgående svak bass, og litt kjedelige vokalprestasjoner her og der klarte Foammm å levere et show egnet for en større scene, som jeg gjerne ser igjen. Med en albumutgivelse i horisonten lover dette godt.