Mer stipend og utvidet ølsalg

Dette betyr den nye regjeringen for studentene.

På søndag ble det endelig klart at partiene Høyre, Fremskrittspartiet, og Venstre sammen danner regjering. Under Dusken har lest gjennom den 84 sider lange regjeringsplattformen for å finne ut av hvordan det rammer nettopp deg som student.

11 måneder støtte

Regjeringen vil gi butikker muligheten til å selge øl til klokka 21 både på hverdager og i helgene. De vil også endre alkoholloven, slikat Vinmonopolet også vil kunne ha utvidede åpningstider.

På stipendfronten kan fattige studenter trøste seg med at innfasingen av 11 måneder studiestøtte fortsetter. Det vil bety at du i juni får støtte tilsvarende to ukers av stipend, nærmere bestemt 5 317 kroner. Med andre ord, nok til en måneds husleie.

I tilegg skal det bygges flere studentboliger, og innføres en prøveordning med kombinerte omsorgs- og studentboliger. Dette er et ledd i det overodnede målet, at alle skal kunne ta høyere utdanning uavhengig av bakgrunn, økonomi og bosted.

Fornøyd med signalene

Norsk Studentorganisasjon (NSO) er fornøyd med plattformen, og mener regjeringen kommer med gode signaler til studentene.

– Vi er glad Høyre, Frp og Venstre, har lyttet til mange av studentens ønsker, og håper på en fortsatt offensiv satsing på kunnskap, sier leder Mats Beldo for NSO i en pressemelding.

De håper også regjeringen følger opp lovnadene sine.

– Vi håper at gode overskrifter nå gir konkrete resultater med en bedre studentøkonomi, økt kvalitet i utdanning og en tryggere studiehverdag, sier Beldo.

Studentvelferd og -boliger

Her følger noen av de viktigste studentrelaterte punktene presentert i plattformen: