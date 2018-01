Fra landslagspiller til vinylpusher

Alle er velkommen på All Good Clean Records, men innehaver Jakob Kaas ser helst at du passer på hvor du setter kaffekoppen.

Jakob Kaas Tips til trondheimsstudenten?

Gå på så mange konserter som mulig, både på Samfundet og Dokkhuset. Bruk konserttilbudet, det er bare fint om det vokser.



Største kulturopplevelse?

Roskilde. Der har jeg hatt mange gode opplevelser.



Hvilken kjendis vil du bo i kollektiv med?

Drillo. Eller, hvis jeg skal bo med noen, bør det jo være noen som kan feste litt. Jo, skriv Drillo.



Frykter du døden?

Ja, det gjør jeg. Jeg vet jo at den kommer. Når man får barn blir man nervøs for å forsvinne før de har vokst opp.





Januar 2018. Vi befinner oss i All Good Clean Records, en liten, trang kaffebar og platebutikk på Møllenberg. Plater står ikke bare oppstilt i hyllene, men også langs veggene. Innehaver Jakob Kaas har vareopptelling. Den har foregått i snart tre dager. Kaas stiller seg opp bak disken for fotografen, plukker opp nærmeste plate og finner «den typiske platesjappeposituren», som han kaller det. Han snur plata rundt for å se hva det er han holder i hendene: Øystein Sundes Overbuljongterningpakkemesterassistent.

– 100 kroner for det her? Det er jo et røverkjøp!

– Drømte om butikk da jeg var ung

Jakob Kaas er født i Danmark. Etter en periode som fotballspiller i færøysk, dansk og tysk klubbfotball, samt en periode på det grønlandske landslaget, havnet han i 2011 i Norge på grunn av sin norske kone. Etter hvert som fotballen tok slutt også her, tok han til med lærerjobb. Ved siden av har musikksamlinga alltid vært en hobby, og den skulle til sist bli hans bane.

– Jeg har alltid kjøpt musikk, og fikk etter hvert vinylsamling. En venn spurte meg hvorfor jeg ikke var på platemessene i byen, men jeg visste ikke at de fantes. Så jeg starta nettsiden All Good Clean Records for å få oversikt over platemesser og platebutikker i Skandinavia.

Derfra balla det på seg. Han begynte å selge plater på messene, og i 2015 ble det butikk. Det har vært mye arbeid for liten avkastning.

– Det er sånn for alle som starter for seg selv. Masse hardt arbeid. Det er først nå, siden november, at jeg har kunnet jobbe hundre prosent med butikken.

Hva er den største utfordringa med å drive platebutikk?

– Det er mange små og store utfordringer, men det er vanskelig å få tid til alt, og legge bort jobben når jeg kommer hjem. Det er lett å sjekke mail for å se om noen har bestilt en plate i nettbutikken, for eksempel. Da blir fem minutter fort fem timer. Den største utfordringa er å ta fri.

Les tidligere portrett: Mads Bones er regissørenes Robin Hood

Satser lokalt

Kaas får hjelp tre ganger i uka, én av dem jobber endog frivillig. Platebutikk har siden blitt plateselskap, som han også driver selv, utover en grafisk designer som hyres inn ved behov. All Good Clean Records – plateselskapet, altså – har seks-sju norske og danske band i stallen.

– Det er artig å drive plateselskap. Jeg føler at jeg er med på å skape noe, formidle noe. Jeg kan dele noe jeg er stolt av.

Med plateselskapet vil Kaas nå utenfor byens grenser, selv om flere av bandene er lokale. Blant annet har de selverklærte «stonerpunkerne», Bokassa, blitt omtalt på musikkblogger landet rundt, og har fått skryt av Kristoffer Schau.

– Trondheim har et veldig bra musikkmiljø. Det er overraskende hvor mange bra band det finnes i en by på denne størrelsen. Men jeg savner en mellomstor scene for «upcoming» band.

Plateselskapet har allerede rukket å få sitt eget datterselskap. Høsten 2017 lanserte Kaas «sub-labelen» Rotor.

– Med Rotor vil jeg forsøke å jobbe mer lokalt. All Good Clean Records har distribusjonsavtaler i blant annet Tyskland og England, og vi er dermed litt mer bundet når det kommer til hvem vi kan signere. Med Rotor har vi større frihet, og kan signere band som for eksempel synger på norsk.

Foto: Lisa Botterli Flostrand SALIGHET: – Når jeg kommer hit, setter på kaffe og en god plate, da merker jeg at jeg har havna på rett hylle.

All Good Clean Records er del av en framvoksende underskog av platesjapper. Nylig åpna Crispin Glover Records butikk i Olavskvartalet, men Kaas ser ikke på dem som en utfordrer. Tvert imot er de mer som samarbeidspartner å regne, og de selger hverandres plater. At det finnes flere butikker og messer gagner bare platesamlermiljøet, synes Kaas. Selv ikke Platekompaniet ønsker han å legge for hat. Den største konkurrenten er heller privatsalg på nett, via sider som Facebook, Finn og Ebay.

Å tegne en revolusjon: Kristian Krohg-Sørensen syns det bare er logisk å formidle historie i tegneserieform.

Plateetikette

Hvem er den typiske kunden?

– Alle typer kommer hit. Når jeg er ute i Europa og går i platebutikker, føler jeg meg ofte ikke velkommen i platebutikker fordi jeg ikke er nerdete nok. Her har vi plass til alle, også de som lurer på hvilken vei platen snurrer. Det er vanskeligere å fange folks interesse for å samle musikk hvis man er for snobbete.

Hva er det verste man kan gjøre som kunde?

– Om du tar platen ut av coveret, ikke ta på rillene! Noen kommer hit, tar dem ut og vifter med dem. Som innehaver tenker man «Å, vær så snill!».

Ellers er kundene høflige, bedyrer Kaas. Men han blir engstelig når folk setter kaffekoppen fra seg oppå platene mens de kikker, selv om han innrømmer at det er en risiko når man kombinerer platebutikk og kaffebar.

– Vi liker godt om folk har noe på hjertet. Vi liker å snakke med folk og få et personlig forhold til kunder som er her ofte.

Hvilket mål har du for det kommende året?

– For 2018 har jeg samme mål som alltid: Drive en platebutikk som appellerer bredt, med utvalg som tiltaler alle. Servere god kaffe og gi god service, så man føler seg som hjemme. Jeg vil holde det så smått som mulig, slik at vi skaper et hyggelig miljø.