The Dogs – The Grief Manual

Samme gamle, gode sporet.

The Dogs, med Kristopher Schau i spissen, holdt seg til tradisjonen ved å gi ut et nytt album på årets første dag i år også. Er man allerede fan av The Dogs, så finner mye bra i The Grief Manual.

Les også: Musikkredaksjonen har plukket ut 2017s beste album

Plata åpner med å vise seg å være like hard og rå som man kan håpe fra The Dogs. «We Were Made out of Loss», albumets første låt, åpner med et rått gitarriff. Schaus sinte stemme passer også denne beskrivelsen, selv om plata generelt er av den vanlige hardrocken The Dogs har briljert med før. Det er deilig å høre på hardrock med både tekst og melodi som fenger. «We Won’t Come Back» og «The Children He Loves the Least» er bare to eksempler på låter med tekst man lett får på hjernen, mens «Hindsight» og «Told with Bad Intent» byr opp til dans med melodiøse refreng.

Selv om plata ikke skiller seg så mye fra tidligere album, så eksperimenterer The Dogs noe. Vokalen i «Prelude to Murder» tilhører Jorun Stiansen, noe som fungerer overraskende bra! Det er overraskende at bandet har inkludert en tidligere vinner av Idol, men det er gøy at det gjør låten enda kulere, og skaper en variasjon i albumet.

Les også: Alle forventninger og håp innfris på Kvernbergs siste plate.

Blant sint vokal og rock finnes det også ballader og hjertesorg, og på en side det greit med pauser fra det ellers høye tempoet. «Her Last Song» for eksempel fungerer best på en regnværsdag hvor du har tid til over fem minutter med «there will never be another you and me».

The Greif Manual er alt annet enn hva tittelen tilsier. The Dogs sitt sjette studioalbum er en like gledelig nyhet som tidligere album har vært. De overbeviser kanskje ikke nye lyttere som tidligere ikke har latt seg overbevise, men det er heller ikke The Dogs sin intensjon. Det er passe mye eksperimentering, mens den samme gamle stilen ivaretas.