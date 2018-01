Blir ny utdanningsminister

Onsdag ble den Solberg-regjeringen bekreftet klar, og Iselin Nybø (V) overtar ansvaret for høyere utdanning etter Torbjørn Røe Isaksen.

På Slottsplassen onsdag ble Venstres Iselin Nybø offentliggjort som minister for forskning og høyere utdanning. Torbjørn Røe Isaksen forlater jobben som Kunnskapsminister for påta seg jobben som Nærings- og handelsminister. Nybø tar over Kunnskapsdepartementet sammen med Høyres nestleder Jan Tore Sanner, som blir Kunnskapsminister og har ansvar over barnehage, grunnskole, og integrering.

Nybø er utdannet jurist og har vært stortingsrepresentant for Venstre Rogaland fra 2013-2017 og har også fungert som Venstres utdanningspolitiske talsperson.

Det er ikke første gang Kunnskapsdepartementets ansvarsområder blir delt på to statsråder. Stoltenberg-regjeringen gjorde det samme i 2007 da SVs Bård Vegard Solhjell og Tora Aasland erstattet daværende Kunnskapsminister Øystein Djupedal

Gleder seg til fortsettelsen

Leder av NSO, Mats Beldo, er spent på hva Nybø kan få til i sin ferske statsrådspost.

– Vi har stor respekt for Iselin Nybø. Vi har stor tro på at høyere utdanning og forskning forsetter å være viktige satsningsområder for regjeringen også under Nybøs ledelse og gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet, sier han i en pressemelding.

Beldo karakteriserer Nybø som kunnskapsrik og engasjert, og opplever henne som lyttende og tilgjengelig.

– Det har skjedd mye bra for norsk høyere utdanning i de siste fire årene. Vi er spente på fortsettelsen, men har stor tro på at Nybø vil fortsette å lytte til studentene i sin nye rolle som statsråd.

Håper på økt fokus på psykisk helse

Leder av Velferdstinget, Thomas Krogstad Eriksen mener Nybø har store sko å fylle, men tror hun vil gjøre en god jobb.

– Torbjørn gjorde en veldig god jobb og det stilles høye forventninger til arvtakeren. Venstre har god politikk for studenter, så det blir spennende å se hva hun kan få utrettet.

Han håper videre at studentenes psykiske helse er noe hun kommer til å ta tak i.

– Forhåpentligvis kommer det noen midler til å forske på området. Kanskje også en egen studenthelsemelding. Dette er ikke noe som er gjort over natten, sier Krogstad.

Han håper også på hjelp på mer konkrete politiske saker i Trondheim.

– Jeg håper hun klarer å få på plass finansiering til Elgeseter gate 10-prosjektet på revidert statsbudsjett. Det hadde vært en kjempeseier.

Kjempet for økt støtte

For politisk interesserte studenter huskes Nybø muligens som en av de som sto bresjen for 11 måneders studiestøtte.

– I dag behandles studentene som annenrangs borgere. Det er absurd, for i realiteten er de vår aller viktigste ressurs. Med alt som skjer av endring og omstilling i samfunnet i dag, har det aldri vært viktigere at folk tilegner seg kunnskap, tar utdannelse og omskolerer seg, skrev Nybø i et debattinnlegg hos Under Dusken i 2016.

De resterende statsrådene er:

▪ Erna Solberg (H) - Statsminister

▪ Siv Jensen (Frp) - Finansminister

▪ Trine Skei Grande (V) - Kulturminister

▪ Frank Bakke-Jensen (H) - Forsvarsminister

▪ Ine Eriksen Søreide (H) - Utenriksminister

▪ Ola Elvestuden (V) - Klima- og miljøminister ▪ Terje Søviknes (Frp) - Olje- og energiminister

▪ Sylvi Listhaug (Frp) - Justis- og innvandringsminister

▪ Nikolai Astrup (H) - Bistands- og utviklingsminister

▪ Bent Høie (H) - Helse- og omsorgsminister

▪ Ketil Solvik-Olsen (Frp) - Samferdselsminister

▪ Linda Hofstad Helleland (H) - Barne- og likestillingsminister

▪ Torbjørn Røe Isaksen (H) - Handels- og næringsminister

▪ Anniken Hauglie (H) - Arbeids- og sosialminister

▪ Jon Georg Dale (Frp) - Landbruks- og matmninister

▪ Per Sandberg (Frp) - Fiskeriminister

▪ Åse Michaelsen (Frp) - Eldreminister

▪ Monica Mæland (H) - Kommunalminister