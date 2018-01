Halvparten av studenter frykter arbeidsledighet

En ny undersøkelse viser at annenhver student frykter å ikke få jobb etter endt studietid. Næringsforeningen for trondheimsregionen synes tallet er overraskende høyt.

I en undersøkelse gjort av Sentio på vegne av NSO og Universitas svarer 50 prosent av studentene ja på at de frykter å bli arbeidsledige etter endt studietid, mens de andre 50 prosentene svarer nei. Undersøkelsen ble utført fra 23. oktober til 12. desember 2017, og består av intervjuer av cirka 1000 studenter.

Les også: Dette betyr den nye regjeringen for studentene

– Vi i NSO mener at alle studenter skal ha praksis i løpet av studietiden, og utdanningsinstitusjonene har et ansvar for å oppdatere seg på hva man driver på med i arbeidslivet, sier NSO-leder Mats Beldo til Universitas.

Forstår ikke pessimismen

Kommunikasjonsansvarlig Kenneth Stoltz ved Næringsforeningen for trondheimsregionen er overrasket over andelen engstelige studenter.

– Tallet er overraskende høyt. Den reelle ledigheten blant arbeidstakere med høy utdanning er relativt lav, så uroen er nok større enn faktiske forhold, sier han.

Les også: Studenter får for lite veiledning

Han erkjenner likevel at det er trist at så mange studenter kjenner på bekymring over å ikke få seg jobb.

– Det kan jo hinte til at vi i næringslivet kanskje burde ha tettere kontakt med studentene, og vise hva vi kan tilby nyutdannede. Én ting vi kanskje kan bli bedre på er å løfte fram mellomstore bedrifter, som ikke alltid er like synlige som de større, sier Stoltz.

Han oppfordrer studentene til å være flink til å oppsøke bedrifter når de har sjansen.

– Studentene må være flinke til å utnytte karrieredagene og bedriftspresentasjonene som arrangeres. I tillegg bør de benytte seg av rådgivningstjenester hos campusene for å finne ut hvilke retninger de skal ta. Alt dette kan bidra til å kanskje lette litt på angsten for å ikke få jobb.