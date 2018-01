Semesterets viktigste tiere

I en verden som er preget av politisk uro og stadige endringer er det å satse på fri og uavhengig høyere utdanning enda viktigere enn før.

«Åja, det er dere vi betaler til hvert semester!» Jeg tror dette er setninga jeg har hørt oftest på stand med Studentenes og akademikerne internasjonale hjelpefond. Det er ikke så rart. Når du betaler semesteravgiften din i Studentweb er «SAIH-tierne (valgfri)» all informasjonen du får oppgitt. Dette sier lite om hvem vi er og hva de 40 kronene dine går til. La meg derfor gi deg et par gode grunner til hvorfor du bør velge å støtte SAIH dette semesteret.

Studenter og akademikere er under sterkt press flere steder i verden fordi de er kritiske mot politisk vanstyre. Zimbabwe har ikke vært et unntak. Før jul ble diktatoren Robert Mugabe avsatt etter å ha styrt landet i 37 år. Den tidligere visepresidenten Emmerson Mnangagwa er innsatt som ny president, og landet går en spennende framtid i møte. Spørsmålet er om maktovertakelsen åpner for et mer demokratisk Zimbabwe, eller om trusler, vold og fengsling fortsatt kommer til å være en del av hverdagen for fredelige aktivister. Én ting er uansett sikkert: Reelle endringer krever et sterkt sivilsamfunn som får mulighet til å stille den nye regjeringa til ansvar, og her er ytrings- og organisasjonsfrihet for studenter en viktig nøkkel. Dette er blant kampsakene til Zimbabwe Student Union (ZINASU), en av SAIHs partnerorganisasjoner i landet.

Det er ikke bare autoritære ledere som står i veien for akademisk frihet og studenters rettigheter. I blant annet Colombia er privatisering av høyere utdanning et økende problem. 70 prosent av landets universiteter er private, og de offentlige blir underfinansiert. Høye studieavgifter i begge sektorene gjør at universitetene i stor grad blir forbeholdt de rikeste. Studentorganisasjonen i Colombia (ACEU) er en av SAIHs partnere som jobber for å motvirke denne utviklingen. Urfolks rett til utdanning på egne premisser er også et viktig tema for SAIH, og i Colombia samarbeider vi blant annet med urfolksuniversitetet UAIIN. Sosial ulikhet og diskriminering av minoriteter var både en konsekvens av og en årsak til den over 50 år lange borgerkrigen i landet. At det finnes handlekraftige organisasjoner som jobber for inkludering og sosial utjevning er dermed helt nødvendig for at fredsavtalen fra 2016 skal være mer enn bare et stykke papir.

Her kunne jeg ha fortsatt mye lengre enn de 3000 tegnene jeg har tilgjengelig, for SAIH har 40 ulike partnerorganisasjoner i åtte land som alle jobber for unges rett og tilgang til høyere utdanning. I en verden som er preget av politisk uro og stadige endringer er dette enda viktigere enn før. Tusen takk til deg som velger å støtte deres arbeid! Jeg tror det kan være de viktigste tierne du betaler dette semesteret. Og er du fortsatt ikke overbevist? Kom innom når du ser oss på stand!