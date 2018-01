Nytt slipp til til Pstereo

Norsk stortalent returnerer til Marinen for andre år på rad.

Når Pstereo-festivalen 2018 braker løs på Marinen 16. - 18. august, står Sigrid nok en gang på scenen.

21-åringen fra Ålesund var også tilbake i Trondheim allerede i november i fjor, da hun gjestet Storsalen, og vår anmelder lot seg imponere.

– Et folkekrav

Dette blir andre år på rad at Sigrid kommer til PStereo. Ifølge bookingansvarlig Kim Aasli er det sjelden de booker samme artist to år på rad, men at de likevel valgte å booke henne til Pstereo 2018 allerede fem minutter etter at hun gikk av scenen i fjor.

– På grunn av logistikkproblemer og kansellert fly ble Sigrids konsert flyttet til en mindre scene enn tidligere oppsatt. Dermed var det et folkekrav at vi hentet henne tilbake, sier Aasli.

Les også: «Årets tekstforfatter» til Pstereo 2018

Internasjonal suksess

Sigrid ble nylig nominert til hele tre Spellemannpriser, henholdsvis i kategoriene Årets nykommer, Årets popsolist, og Årets låt for hiten «Don't Kill My Vibe».

I tillegg til suksess og utsolgte turneer her hjemme, ble hun nylig kronet som vinneren av britiske BBCs prestisjetunge Sound Of 2018, og har solgt ut sin turné i Storbritannia i 2018.