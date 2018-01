Syv artister du må få med deg på Trondheim Calling

Fortsatt Pstereo-abstinenser? Trondheim Calling går av stabelen 1. februar, og serverer flerfoldige godbiter i løpet av langhelga.

Sandra Kolstad

Fjorårets album San Silva gikk rett inn på lista «Årets beste album» på Dusken.no, og ikke uten grunn. Kolstad viser eksperimentell elektro-pop fra sin beste side, og albumet er fullt av førsteklasses bangerz. Lytt på «Hurricane» og «Mango Corner» før konserten, så kan vi danse kvelden inn sammen.

- Karoline Jensen

I Like To Sleep

Powerjazz-trioen fra Trondheim har i løpet av kort tid gjort seg bemerket. Med vibrafon, barytongitar og trommer har bandet fått til mye på kort tid, og har blant annet varmet opp for Motorpsycho. Musikken er kaotisk og intens, og om du liker Krokofant, Elephant9, eller Ola Kvernberg for den saks skyld, er dette midt i blinken for deg.

- Karoline Jensen

Farao

Foto: Silje Krager Farao spiller torsdag 1. og fredag 2. februar.

- Karoline Jensen

Johannes Holtmon

Trodde du visesang var dødt? Den gang ei! Johannes Holtmon slapp låta Sushisosialisme i 2015, og har sluppet låter jevnlig siden den gang, med EP-en Helt Okei fra 2016. I høst leverte Holtmon en knakende god minikonsert på Lyden av 2018, og vender i februar tilbake til Bartebyen. Liker du god stemning er dette en «må se»-konsert.

- Karoline Jensen

Foto: foto.samfundet.no På lørdag kan du kan høre Wet Dreams på Diskoteket.

Wet Dreams

Det er ikke veldig lenge siden Wet Dreams imponerte vår anmelder på Knaus under UKA 2017, og nå er de tilbake i byen igjen. En god blanding av punk og psykedelisk rock gjør seg sjelden bedre enn på konsert, og nå får du muligheten til å delta på herlighetene i februar.

- Karoline Jensen

Virkelig

Siden singelen «Cecilie» og Ukas Urørt-pris i oktober 2015 har mang en pop-entusiast trykket det melankolske uttrykket til bandet Virkelig til sitt bryst. Bodø-bandet har siden da sluppet to singler og spilt på en håndfull scener, deriblant Trondheim Calling i fjor. Foruten et sart og Sondre Justad-aktig uttrykk mestrer gruppa også et langt mer kraftfullt lydbilde - som vist på «Cecilie». Det vitner om et potensial det er spennende å følge med på. Med 17-åringenes alder tatt i betraktning, er det også grunn til å forvente at Virkeligs egenart enda har ytterligere modning foran seg. Dette bandet skal få varme oss på Byscenen i et februarkaldt Trondheim!

- Iben Dahl

Foto: Linea Bancel Whales and This Lake spiller både fredag og lørdag under årets festival.

Whales and This Lake

På kort tid har Whales and This Lake etablert seg som et godt over mellomstort navn i norsk poplandskap. Velproduserte elektro-poplåter kjennetegner denne trioen, og debutlåta «Sahara Blind» gikk rett hjem hos P3. Med utradisjonelle komposisjoner viser gruppa særlig på debutalbumet «Send a Man Down» at ambisjonene likevel går utenom de konforme kravene til topplistelåter. Særlig ser jeg fram til låta «The Fly», en forfriskende perle det ikke er lov å stå stille til.

- Iben Dahl

