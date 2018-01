NTNUI-damer med bronse i bagasjen

To bandyspillere fra NTNUI tok bronse i bandy-VM i Chengde. Til tross for et vertsland med lite bandyerfaring var VM en stor suksess.

Bandy er uten tvil en mannsdominert idrett i vårt langstrakte land, det samme gjelder i Trondheim. Det finnes ytterst få bandyklubber utenfor Oslo Vest, én av de større klubbene som ikke har hjemmebane omringet av villaer og teslaer, er NTNUI Bandy. De har dessverre ikke damelag, men de har fire spreke damer som spenner på seg skøytene og deler isen med herrene. To av disse damene kom nettopp hjem fra VM i Chengde med edelt metall i bagasjen.

Vellykket VM

Nora Bakke og Karen Solem Knutsen fra NTNUI Bandy spiller vanligvis på NTNUI Bandys herrelag, men var forrige uke med på å ta Norges femte VM-medalje i bandy for damer. Etter et tøft mesterskap slo det norske laget Finland i bronsefinalen etter en glimrende andre omgang. Karen Solem Knutsen legger ikke skjul på et labert interessenivået i bandy i Kina, men syns uansett det var moro å spille VM i Kina.

– Vi spilte på en innsjø i parken til en keiser eller noe slikt, med tempel-lignende bygninger rundt om i parken, så det var definitivt litt eksotisk.

Foto: Privat

Det å spille på en innsjø er ikke optimalt, men arrangørenes vilje til å holde et vellykket VM gjorde på mange måter opp for begrensede ressurser og lite erfaring i å arrangere bandykamper. Hun påpeker også at spillerne opplevde VM som veldig bra, men at noen av laglederne muligens fikk litt mer trøbbel med planlegging, da mye av arrangementet ble tilpasset underveis. Til tross for dette vil Karen kalle VM en suksess, spesielt med tanke på de sportslige prestasjonene.

Suksess i damebandyen

Til tross for lite penger i bandy i Norge, spesielt på damesiden, har damelandslaget prestert godt i VM. De har mottatt bronse i fem av åtte arrangerte VM, men har aldri nådd helt opp til storfavorittene Sverige og Russland. Det er vanskelig å nå opp til det nivået, men vi nærmer oss. Forutsetningene gjør det ikke enklere, mener Nora Bakke.

–De har innebaner slik at de kan spille hele året. Vi har kun utebaner, så vi får bare spilt noen måneder i året, resten blir på ishockeybaner. For å få bedre treningsforhold og mer utfordring drar mange til Sverige for å spille. Det har hjulpet godt på å heve standarden på landslaget, samt at enkelte nå kommer tilbake og spiller i norsk serie, forteller hun.

Karen legger til at bandymiljøet er større i Sverige og Russland, så da blir det naturligvis mindre rekruttering og interesse her hjemme. Ifølge Karen er det heller ikke ukjent at de to bandygigantene har betydelige økonomiske fordeler i forhold til mindre bandynasjoner som Norge.

Foto: Privat

Basert i Oslo Vest

De aller fleste bandybanene i Norge ligger i Oslo og Drammen. Dette mener Nora Bakke kan være en av grunnene til at bandy ikke er så stort utenfor tigerstaden.

– Vi har jo fått en bane på Leangen nå, noe som er veldig stort, men ellers er det meste i Oslo. Vi håper på vekst i Trøndelag, men det trengs flere baner og lag før man kan begynner å spille serie, sier hun.

NTNUI-Bandy er Trøndelags eneste bandyklubb, og med kun fire damer på laget er det en lang vei å gå før det blir etablert damelag i området.

– Vi har snakket om å starte et damelag, men da må vi bli litt flere. Nesten alle som spiller på NTNUI Bandy kommer fra osloregionen og har spilt bandy fra før av. Derfor er det ikke mye rekruttering, sier Solem Knutsen.

Spillerduoen setter pris på et VM i et land som gjerne ikke anses som et typisk bandyland, og håper det kan øke interessen for bandy i Kina. Kanskje vi en dag får se en VM-kamp på bandybanen på Leangen også.