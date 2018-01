Utbygging av campus nå vedtatt

Vedtaket, som sier at utbyggingen skal skje over 10 år, ble vedtatt under NTNUs ledersamling på Oppdal.

I vedtaket fra regjeringskonferansen torsdag ble det bestemt at NTNU får penger til 92 000 kvadratmeter nybygg og 45 000 kvadratmeter ombygging av campus i Trondheim. Det skriver Universitetsavisa, som først meldte om saka.

Les også: Lokal motstand mot NTNUs planlagte parkutbygging

– Dette er en viktig avklaring. Vi er glad for å ha fått et helhetlig vedtak. NTNU får med dette en unik mulighet til å skape fremtidens universitet som skal bidra til omstillingen av Norge, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim i pressemeldingen.

Det kommer også fram at et senter for kunst, arkitektur og musikk skal realiseres. Vedtaket sier ingenting om arealbruk på dette senteret.

Ifølge pressemeldinga innebærer konseptet ombygging for magasinarealene til Vitenskapsmuseet. De foreslåtte formidlingsarealene er derimot ikke inkludert. NTNU-rektoren sier at NTNU vil prøve å få det til innenfor NTNUs ordinære rammer.

– Strålende bra, dette må være NM i handlekraft, sa en meget fornøyd rektor da Iselin Nybø fortalte det glade budskapet til NTNUs ledere.