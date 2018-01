Shame - Songs of Praise

Overskudd og overbevisning, attitude og arroganse.

Første gang jeg så Shame live, på intime Revolver i fjor vinter, ble jeg ekstatisk. Nå er de britiske rockerne ute med sitt debutalbum, og Songs of Praise er heldigvis like full av energi, attitude og tilstedeværelse som deres liveopptredner. Vi snakker 10 spor med skitten, intens og catchy post-punk, og ingen dødpunkter.

Frontfigur Charlie Steen leverer politiske, bevisste tekster med rå overbevisning, og låtene oser av vilje og overskudd. I mylderet av all intetsigende, selvmedlidende og tiltaksløs musikk der ute, er det forfriskende å lytte til Shames brennende formidlingstrang. Tekstene er gjerne sarkastiske og fulle av humor, men det er blodig alvor.

På låta «The Lick» synger Steen at det vi alle vil ha er «something that’s relatable not debatable, relatable not debatable», en kommentar på tydelige tendenser i musikkindustrien. Bandet har uttalt at altfor mange av dagens indieband er for opptatt av å tjene penger, og få ønsker å ytre sine meninger. De mener man gjør noe feil dersom man spiller i band og prøver å tilfredsstille alle og enhver.

Jeg mener verden trenger Shames velformulerte raseri, og betydningen treffer ekstra hardt presentert med deres ujålete arroganse. Briter som de er, Brexit og Theresa May er hete temaer. Dersom du er interessert i å høre en frekk kjærlighetslåt til sistnevnte, som inkluderer linjen «Oh Theresa, honey / Know I mind the gap with my chargrilled meat inside your butter-bread baps», sjekk ut fjorårets singel «Visa Vulture», som du ikke finner på Songs of Praise.

For i tillegg til å sjekke ut Songs of Praise bør du ta et dypdykk i alt bandet har å by på, fra musikkvideoer til en vittig Instagram, men viktigst av alt - sjekk dem ut live. I juni kommer gutta til Trondheim og Byscenen, så hvorfor ikke bare kjøpe billett med det samme?

Charlie Steen har karisma. Med selvsikkerhet, autoritet og integritet er han den perfekte frontfigur i kompromissløse Shame. Sammen leverer de en energibombe av en plate, tydelig bygget på grunnsteinene til deres sjangers forfedre, men deilig forfriskende i 2018. Vi er kun uker ut i det nye året, men jeg er overbevist om at Songs of Praise vil stå igjen som en av årets absolutt essensielle plater.