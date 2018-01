Velger å ikke trekke invitasjonen til Lysglimt

Samfundetstyret vil ikke trekke invitasjonen til kontroversielle Hans Jørgen Lysglimt Johansen, til tross for reaksjoner og kritikk.

Den 20. januar holder Studentersamfundet Samfundsmøte: Ett år med Trump, og har de siste ukene fått kraftig kritikk for invitasjonen av Hans Jørgen Lysglimt Johansen. Siden valgkampen i 2017 har han bemerket seg med grove antisemittiske og rasistiske uttalelser.

Likevel valgte Studentersamfundets styre, etter internt møte på onsdag, å ikke trekke invitasjonen til Lysglimt. Det var Natt og Dag som først omtalte saken.

Selv mener Lysglimt all kritikken er urettferdig.

– Jeg prøver å provosere det norske samfunnet og debatten. Slik ting er nå har vi en kvelende politisk korrekthet i samfunnet, som jeg mener er skremmende, sier Lysglimt til Under Dusken.

– Folk bør takke meg, skyter han inn.

Kritikk i Storsalen

Det har stormet både på twitter og facebook etter et innlegg fra Håvard Bertelsen på forrige helgs Samfundsmøte.

Han beskriver Lysglimts språk som tatt rett ut av Tyskland på 1930-tallet, et ufiltrert rasistisk begrepsapparat for å fremme hat. Han understreker at ved å invitere Lysglimt til Samfundet settes et «ekspertstempel» på ham, og legitimerer han som samfunnsdebattant. Bertelsen frykter at det også vil legitimere holdningene hans.

– Jeg mener han har meldt seg ut av all seriøs debatt når han fremmer jødefiendtlighet, rasistiske-, og homohatende konspirasjonsteorier i så stort omfang som det han gjør.

Bertelsen stiller seg kritisk til Lysglimts invitasjon, da sistnevnte ikke er ekspert på hverken Trump eller amerikansk politikk, og stiller generelt svakt i den aktuelle debatten.

– Det er mange andre man heller kunne vurdert å invitere til å tale på samfundsmøtet. Det ville være det riktige å trekke invitasjonen.

Han påpeker at han ikke ønsker sensur av Lysglimt, og at han får dele sine meninger og sitt hat på sosiale medier til de som måtte ønske å høre på. Men ingen ønsker dette hatet på Samfundet.

– Jeg liker å tenke at Studentersamfundet er bedre enn det, avslutter han innlegget sitt med.

–Ja, jeg er ekspert

Mye av kritikken rundt Lysglimts invitasjon har gått på at han ikke kan regnes som ekspert på Trump og amerikansk politikk. Også her er Lysglimt dypt uenig i kritikken.

– Jeg var en av de få som forutså at Trump kom til å vinne. Alle ekspertene mente at Hillary Clinton kom til å vinne valget. Jeg har blant annet studert i USA, deltatt i 3- 4 amerikanske valgkamper, skrevet saker og laget videoer. Selv om det ikke er yrket mitt, vil jeg derfor si at ja, jeg er ekspert!

Samfundet svarer

Samfundsleder Tale Bærland forteller at de gjerne ville ha tilbake talerne fra valgvaken de holdt, knyttet til det amerikanske valget i fjor.

– Lysglimt er ikke invitert til samfundsmøte på bakgrunn av sine holdninger, men fordi han er en av de få i Norge som fra allerede før valget i 2016 har vært en Trump-supporter, og han var én av de få som faktisk hadde tro på at Trump kunne vinne.

Styret forsikrer at diskusjonen vil bli holdt saklig, da de har både møteledere og ordstyrer som skal holde diskusjonen på riktig spor.

– Vi må også, som et studentsamfunn, ha takhøyde til å invitere innledere med holdninger og meninger vi ikke er enige i, sier Bærland og legger til at hun har forståelse for at det kommer reaksjoner.

– Vi forstår at folk er opprørte og ønsker å si ifra, og heldigvis er talerstolen åpen også for disse ytringene, svarer Samfundetstyret.