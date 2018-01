Semesteravgiften går opp fra høsten 2018

Også treningskort blir dyrere.

Før jul vedtok Velferdstinget at semesteravgiften skal økes fra 510 til 580 kroner høsten 2018. Semesteravgiften går til Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit), og finansierer blant annet studentenes velferdstilbud.

Økt støtte til studentfrivilligheten

Foto: Velferdstinget Leder Thomas Krogstad Eriksen for Velferdstinget

Et av tiltakene som vil kommer på plass er konsulenter for det lokale studentdemokratiet i Gjøvik og Ålesund. Dette er personer som vil være med å støtte organisasjonene lokalt, og være viktig for kommunikasjonen mellom de tre byene.

– Det kommer også til å bli økt fokus på psykisk helse, spesielt i Gjøvik, sier Eriksen Velferdstinget vedtok økningen på 70 kroner på et møte før jul.

– Det kom forslag om alt fra å ikke øke semesteravgiften i det hele tatt, til å øke den med 300 kroner. Vi ble til slutt enige om å gå for det forslaget som lå på bordet, sier Eriksen.

Mer penger til tannhelserefusjon

Det nye budsjettet tar også høyde for to millioner kroner til tannhelserefusjonen.

– Det er fordi studenter nå har muligheten til å søke om mer støtte hos tannhelserefusjonen enn de har kunnet tidligere, sier Eriksen

Den nye ordningen for tannhelserefusjon gjør blant annet at studenter kan få dekket 100 prosent av utgiftene dersom det er mellom 10 000 og 50 000 kroner. Les mer om ordningen her.

Helårspris på treningskort øker

Også helårsprisen på treningskort til Sit skal øke fra høsten av, fra 1700 til 1750 kroner.

– Dette er en økning som skulle blitt gjort tidligere. Det var egentlig vedtatt for to år siden, men da ble det ikke gjennomført i praksis, sier Eriksen som legger til at det også blir en økning til 1100 kroner på halvårskort.