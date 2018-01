Hærlige Jazz og Soul toner

Charlotte Dos Santos hadde publikum i sin hule hånd.

Charlotte Dos Santos er uten tvil en av de aller mest talentfulle norske artistene innenfor jazz og soul-verdenen akkurat nå. Etter opptredenen i Klubben på Samfundet Fredag kveld kan jeg bekrefte at Charlotte også leverer live. Med en fantastisk tilstedeværelse på scenen hadde hun publikums fulle oppmerksomhet, fra start til slutt.

Aller først må det nevnes at den musikalske kvaliteten i konserten overskygget nesten alt annet. Til Trondheim hadde Charlotte tatt med seg ett knippe profesjonelle musikere fra London. Ikledd tidsriktige joggedresser og små luer på hodet, spilte dette bandet med en treffsikkerhet og med en koordinasjon seg i mellom man bare finner i jazzens verden. Charlotte derimot var ikledd en enkel hvit kjole, og ble fort fokuset på scenen.

Særlig vokalen hennes blir konsertens midtpunkt, og hun har en slik kontroll over stemmen at det gir en frysninger av å høre henne synge. Vokalen får i tillegg all den plassen den fortjener i lydbildet, da bandet bare består av trommer, bass og et keyboard.

Den gode stemningen kom fort under konserten. Det tok ikke lang tid før publikum begynte å rope begeistret etter hver vokalprestasjon, eller etter hver keyboardsolo.

Samtidig var dette en konsert som først og fremst beveget seg inn i jazzens og soulens lune verden. Her ble behagelige og slappe rytmer blandet sammen med jazzens klassiske toner, samtidig har musikken et tydelig moderne preg. Fremførelsen av låta «Move On» er et eksempel på dette, hvor den feite 80-talls synten står i skarp kontrast til den lavmælte soulen. Resultatet var likevel et av konsertens absolutte høydepunkter.

Ett kvalitetstegn på konserten var det kollektive sukket som gikk igjennom publikum da Charlotte skulle spille siste låt, hun kunne i mine øyne fortsatt en time til. Charlottes debutalbum Cleo var ett av fjorårets sterkeste utgivelser, men det å se musikken hennes live overbeviste meg virkelig om hennes talent.