Demonstrasjon og kontroverser rundt Samfundsmøte

35 medlemmer i Storsalen stemte for å fjerne Hans Jørgen Lysglimt Johansen som innleder.

Storsalen var stappfull, og stemningen noe spent, under gårsdagens Samfundsmøte: Ett år med Trump. Ikke alle var enige i Samfundestyrets valg av kontroversielle Hans Jørgen Lysglimt Johansen, en ivrig Trump-supporter og stifter av partiet Alliansen, som en av kveldens innledere. Utenfor Samfundet demonstrerte aktivistgruppa for et nazifritt Studentersamfund med bannere og ved å dele ut flyers.

– Å gi han plass er å gi fascismen plass. Det er å gi dem en plattform for fascistisk organisering og vekst.

Foto: foto.samfundet.no Tidligere Samfundetleder, Øyvind Bentås, ønsket å fjerne innledning ved Lysglimt Johansen fra dagsorden. Forslaget ble nedstemt.

Misnøyen var også tydelig inne i Storsalen. Allerede under punkt to på programmet, godkjenning av dagsorden, tok Øyvind Bentås ordet:

– Jeg foreslår at vi stryker punkt 4 (innledning ved Lysglimt, red. anm.). Vi trenger ikke gi den mannen mer taletid enn han allerede får, sa Bentås.

Det kreves ⅔ flertall for å felle et punkt på programmet, og med 35 stemmer for og resten mot eller avholdende, ble forslaget ikke vedtatt.

– Det viktigste er hva USA klarte å unngå

Lysglimt startet innledningen sin med å takke Storsalen for støtten ved å ha stemt for å la ham få prate.

Foto: foto.samfundet.no Hans Jørgen Lysglimt Johansen under sin innledning på Samfundsmøtet

– Jeg ønsker også å takke for sist, da jeg i fjor høst som den eneste offentlige norske Trump-supporteren var invitert av Studentersamfundet for å snakke om det kommende valget. En fremtid med Trump som president ble den gangen av alle ekspertene fremstilt som katastrofalt og helt utenkelig, men det har jo vist seg å ha gått ganske så bra.

Lysglimt innrømmer at Trump, som alle andre, av og til har tråkket i salaten, men legger til at det kanskje viktigste er hva amerikanerne klarte å unngå ved å velge Trump:

– Hillary ville ha gitt amnesti til alle de ulovlige innvandrerne, og dermed sementert demokratenes demografiske overtak for nærmest evig og alltid. Hun ville innført et drakonisk anti-hate speech regelverk, av typen vi nå gradvis begynner å se her i Norge.

Han ser på både sin egen og Tumps bevegelse som en folkelig forsvarsmekanisme mot denne typen politiske endringer, og sier han har tatt på seg den utakknemlige, men også morsomme, rollen å si det andre verken kan eller klarer å si.

– Jeg er en slags djevelens advokat i en offentlig debatt som er blitt kvelende trang.

Kaotisk, kontroversiellt og konservativt

Foto: foto.samfundet.no Tidligere USA-korrespondent, Anders Tvegård, mener twitter-kontoen til Trump har ført mange strukturelle endringer i skyggen

– Enkelte positive ting har jo også skjedd under Trump, slik som at IS er nærmest bekjempet og at aksjemarkedet går fremover. Men Trumps twitter-bruk kan fort ødelegge for alle hans små seire ved at han alltid klarer å fornærme noen.

Tvegård vektlegger også at det har vært et enormt mediekjør rundt Trumps twitter-konto, noe som har gjort at mange viktige strukturelle endringer har foregått i skyggen av denne.

– For eksempel har Trump fått innsatt en rekke svært konservative dommere i den føderale ankedomstolen, og disse blir sittende på livstid.

Til tross for et innholdsrikt år fylt av en rekke skandaler spår Tvegård at det neste kanskje vil bli enda vanskeligere for Trump:

– Oppsummert vil jeg tippe at det neste året blir farget av KKK - det vil bli kaotisk, kontroversielt og konservativt.

Trump-filter

Foto: foto.samfundet.no Innleder Henrik Heldahl mener det er svært uheldig med den politiske polariseringen i USA.

– Midten er ikke lenger sexy. Det er blitt nærmest umulig å holde en seriøs samtale mellom de to ytterpunktene.

Heldahl vektlegger også at nærmest alle politiske saker nå blir sett gjennom et slagt eget Trump-filter: Det eneste som har noe å si når man skal ta standpunkt i enkeltsaker er hvorvidt saken er pro eller anti Trump.

– Dette filteret er det nå nærmest umulig å komme unna, og det er økende tendenser til at alle bare lytter til folk som er enige med en selv.

Knauskoret sto for pauseinnslaget i etterkant av innlederenes innlegg. De hadde satt sammen et eget program i anledning at Trumps første president år er vel overstått, som inkluderte kjente slagere som Cracy og Highway to Hell.

Misnøye med samfundets Lysglimt-invitasjon

Etter pausen ble det gjennomført en sofadebatt, der salen fikk mulighet til å stille innlederne spørsmål. Stemningen var god, til tross for en viss uenighet i panelet om hvorvidt NRK var et eksempel på såkalte fake-news. Under eventuelt, det siste punktet på dagsorden, var det flere i Storsalen som reiste seg opp for å dele sin frustrasjon med Studentersamfundets invitasjon til Lysglimt.

– Alliansen er definisjonen på søppel, og jeg forventer mer av Samfundet når det kommer til å finne innledere, var det en som sa.

En annen påpekte at det er lett å si at alle skal få si sin mening hvis man ikke selv er verken farget, jøde eller homofil, alle grupper som Lysglimt er kjent for å ha angrepet verbalt.

Men ikke alle var like kritiske til Samfundets valg av innleder.

– Vi må konfronteres med det skumle for å vite at det finnes. Vi skal ikke måtte behøve å beskytte Samfundets medlemmer mot retorikk. Alles syn bør derfor kommer frem, var det en som mente.