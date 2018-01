Kendrick Lamar til Øyafestivalen

Denne uka blir det artistslipp fem dager på rad.

Mandag kom nyheten om at den amerikanske rapperen Kendrick Lamar skal gjeste Øyafestivalen sommeren 2018. Det melder festivalen selv i en pressemelding. Ifølge pressemeldingen skal stjernen avslutte dagen på scenen torsdag.

«Han er en av de viktigste nye navna i dette tiåret, noe han ga smakebiter på allerede når han headlina i Middelalderparken for fem år siden. Nå kommer han tilbake til Øya for å vise hvorfor populariteten kun har økt siden den gang», heter det i pressemeldingen.

Det var i 2012 Lamar fikk sitt store gjennombrudd, da han slapp sitt andre album; good kid, m.A.A.d city. Tre år senere tok To Pimp a Butterfly førsteplassen på albumlista i hjemlandet, og han vant fem Grammy-priser under det påfølgende årets utdeling. I 2017 ga han ut albumet DAMN.

Disse artistene er slupper så langt

I tillegg til Kendrick Lamar, er det klart at de følgende artistene kommer til Øyafestivalen; Lykke Li, Arcade Fire, Patti Smith, Paradise, ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead, Brockhampton, Converge, Dig Deeper, Fieh, Great News, Grizzly Bear, J Hus, Moses Sumney, Noname, SASSY 009, Sleaford Mods, Smerz, Jorja Smith, Store P, Superorganism, Tønes, Wolf Alice og Chelsea Wolf.